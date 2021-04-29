Курс рубля перешел к снижению

Курс рубля умеренно снижается и против доллара, и евро вечером, растеряв дневное укрепление на фоне потери темпов роста нефтяными ценами.

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Снижение курса большинства "развивающихся" валют и фондовых индексов оказывают давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.00 мск повышается на 22 копейки, до 74,63 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 90,46 рубля, следует из данных Московской биржи

В течение торгов четверга курс доллара максимально опускался до 74,19 рубля (минимума с 22 марта), евро – до 89,92 рубля (минимума с 5 апреля).

РУБЛЬ ПОД ВЕЧЕР ПОПАЛ ПОД ДАВЛЕНИЕ

Российская валюта в четверг во второй половине дня перешла к снижению из-за потери котировками нефти темпов роста. Так, стоимость барреля сорта Brent сейчас прибавляет 1,5%, достигая 67,8 доллара, хотя днем она поднималась до 68,43 доллара и обновила максимум с 17 марта.

Трейдеры продолжают оценивать баланс спроса и предложения на рынке нефти после того как министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия соглашения об ограничении добычи.

При этом многие "развивающиеся" валюты вечером снижаются против доллара. Теряют позиции и большинство западных фондовых индексов, что также поддерживает давление на курс рубля.

Рост политических рисков для рубля мог произойти из-за военного столкновения между Таджикистаном и Киргизией на баткенском участке границы. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба. В результате три гражданина Таджикистана погибли и 31 получил ранения, киргизская сторона сообщала об одном погибшем и 16 пострадавших. Впрочем, к вечеру стороны договорились о прекращении огня на границе и отводе сил на места прежней дислокации.

В итоге курсы доллар и евро повышаются к рублю сейчас на 0,3% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,05 тысячи за баррель сорта Brent – поблизости к максимуму за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Давление на рубль периодически усиливается ростом недружественной риторики в европейских странах, в том числе санкционных угроз, предупреждает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Кроме того, перед длинными выходными обычно немного повышается спрос граждан на валюту. По нашим оценкам, в пятницу курс доллара сформируется на уровне 74-75,2 рубля", — добавляет он.

В пятницу наиболее вероятный сценарий – продолжение роста курсов основных резервных валют к рублю, считает и Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".