Глава ФРС заявил о продолжении политики низкой ставки

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"Мы ожидаем сохранения адаптивной политики до тех пор, пока цели по занятости и инфляции не будут достигнуты", — сказал Пауэлл на пресс-конференции.

Ранее ФРС сохранила ставку на минимальном уровне в 0-0,25% и сохранила выкуп финансовых активов в 120 миллиардов долларов.

Помимо этого, ФРС не планирует действовать в случае временного повышения инфляции выше целевых 2% в этом году.

По его словам, "временный подъем" инфляции в этом году не будет соответствовать стандартам, требующим вмешательства центробанка.

"Маловероятно, что мы увидим постоянное движение инфляции вверх таким образом, чтобы мы изменили инфляционные ожидания, в то время как на рынке труда сохраняется существенная задержка (с наймом сотрудников)", — сказал Пауэлл.