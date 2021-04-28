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Глава ФРС заявил о продолжении политики низкой ставки

Прайм
40 минут назад
Федеральная резервная система США продолжит политику низкой учетной ставки и выкупа финансовых активов до достижения целей, заявил глава американского центробанка Джером Пауэлл.
Глава ФРС заявил о продолжении политики низкой ставки
Фото: © AgnosticPreachersKid© AgnosticPreachersKid
"Мы ожидаем сохранения адаптивной политики до тех пор, пока цели по занятости и инфляции не будут достигнуты", — сказал Пауэлл на пресс-конференции.
Ранее ФРС сохранила ставку на минимальном уровне в 0-0,25% и сохранила выкуп финансовых активов в 120 миллиардов долларов.
Помимо этого, ФРС не планирует действовать в случае временного повышения инфляции выше целевых 2% в этом году.
По его словам, "временный подъем" инфляции в этом году не будет соответствовать стандартам, требующим вмешательства центробанка.
"Маловероятно, что мы увидим постоянное движение инфляции вверх таким образом, чтобы мы изменили инфляционные ожидания, в то время как на рынке труда сохраняется существенная задержка (с наймом сотрудников)", — сказал Пауэлл.
"Это не значит, что инфляция не пойдет вверх", — добавил он.
Рынки,Джером Пауэлл,ФРС,
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