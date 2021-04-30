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Рубль символически снижается к доллару и евро в начале торгов

Праймиещё 15
28 минут назад
Рубль в начале торгов пятницы слабо снижается к доллару и евро вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи.
Рубль символически снижается к доллару и евро
Фото: © РИА Новости. Евгений Одиноков © РИА Новости. Евгений Одиноков
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.02 мск пятницы рос на 4 копейки, до 74,67 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 90,52 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,38% — до 67,79 доллара за баррель.
Рынки,Московская биржа,
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