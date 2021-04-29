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"Люди начнут уходить": Кремль предрек будущее доллара

Вероника Полынина
2 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предрек доллару «потерю его роли», когда страны начнут сомневаться в его надежности. Об этом он заявил в эфире программы «Большая игра».
"Люди начнут уходить": Кремль предрек будущее доллара
Фото: ReutersReuters
Песков отметил, что доля доллара в торговых операциях России сокращается год от года, и другие страны мира тоже к этому придут.
«Доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год, и так будет во всем мире, как только люди засомневаются в его стабильности и в стабильности страны-эмитента доллара. Люди начнут уходить», - приводит ТАСС слова Пескова.
Ранее «Рамблер» писал, что оборот иностранной валюты в экспортных расчетах России в четвертом квартале прошлого года впервые упал до 48,3 %, тогда как годом ранее показатель превышал 61%.
К примеру, закупки между Россией и Китаем осуществляются в евро. В последние месяцы российские власти стараются изолировать экономику от американского вмешательства на фоне растущей угрозы антироссийских санкций.
Рынки,Дмитрий Песков,ИТАР-ТАСС,
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