"Люди начнут уходить": Кремль предрек будущее доллара

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предрек доллару «потерю его роли», когда страны начнут сомневаться в его надежности. Об этом он заявил в эфире программы «Большая игра».

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Песков отметил, что доля доллара в торговых операциях России сокращается год от года, и другие страны мира тоже к этому придут.

«Доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год, и так будет во всем мире, как только люди засомневаются в его стабильности и в стабильности страны-эмитента доллара. Люди начнут уходить», - приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее «Рамблер» писал, что оборот иностранной валюты в экспортных расчетах России в четвертом квартале прошлого года впервые упал до 48,3 %, тогда как годом ранее показатель превышал 61%.