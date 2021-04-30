Группа БКС может присоединиться к легальным дилерам

Группа БКС подала документы в ЦБ , чтобы получить лицензию форекс-дилера. Об этом «Коммерсанту» заявили два источника на фондовом рынке.

Ранее группа уже предпринимала попытки, однако ей отказывали. Сейчас «вероятность получения лицензии высока», заявил один из собеседников издания.

Три действующие лицензированные компании – «Альфа-Форекс», «Финам-Форекс» и «ВТБ Капитал Форекс» – позитивно отреагировали на возможное появление еще одного легального дилера.

В выигрыше от этого останется как государство, так и клиенты, а также рынок, заявил гендиректор «Альфа-Форекс» Сергей Николюк.

БКС имеет на финансовом рынке свою аудиторию, которой компания сможет предложить новые инструменты, в этой связи переток клиентов вряд ли ожидается, считает гендиректор «Финам-Форекс» Зоя Неделько.

Количество зарегистрированных клиентов ФГ БКС на 31 марта 2021 года превышало 656 тысяч человек, свидетельствуют данные Московской биржи

Как отмечается, легальный форекс-рынок регулируется в России жестко. По итогам I квартала суммарное количество клиентов увеличилось на 19%, однако в абсолютных цифрах это лишь 30 тысяч человек.