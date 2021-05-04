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Нефть дорожает в пределах 2% на фоне ожиданий по спросу

Прайм
3 часа назад
Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются в рамках 2%, ожидания по ослаблению карантина в Европе поддерживают перспективы вокруг нефтяного спроса, свидетельствуют данные торгов.
Нефть подорожала в пределах 2%
Фото: ТАССТАСС
По состоянию на 13.19 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,85%, до 68,81 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI поднималась на 1,75%, до 65,62 доллара за баррель.
В целом склонность трейдеров к риску и позитивные ожидания по спросу на нефть поддерживают новости касательно карантина в Европе. Как сообщил ранее источник в ЕС, рекомендации Европейской комиссии по ослаблению ограничений на въезд из третьих стран необходимо согласовать до конца мая, чтобы они могли вступить в силу уже с июня.
Кроме того, премьер-министр Борис Джонсон заявил о том, что Великобритания с 21 июня может отказаться от правила социального дистанцирования в связи с коронавирусом. В целом ожидания ослабления карантинных ограничений поддерживают перспективы по восстановлению экономики и нефтяного спроса.
"Нефть Brent дорожает, но в рамках диапазона середины марта. В настоящий момент определенно драйверами рынка являются рост и инфляция", — приводит агентство Блумберг мнение главы сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).
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