Нефть подорожала в пределах 2%

Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются в рамках 2%, ожидания по ослаблению карантина в Европе поддерживают перспективы вокруг нефтяного спроса, свидетельствуют данные торгов.

Фото: ТАСС ТАСС

По состоянию на 13.19 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,85%, до 68,81 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI поднималась на 1,75%, до 65,62 доллара за баррель.

В целом склонность трейдеров к риску и позитивные ожидания по спросу на нефть поддерживают новости касательно карантина в Европе. Как сообщил ранее источник в ЕС, рекомендации Европейской комиссии по ослаблению ограничений на въезд из третьих стран необходимо согласовать до конца мая, чтобы они могли вступить в силу уже с июня.

Кроме того, премьер-министр Борис Джонсон заявил о том, что Великобритания с 21 июня может отказаться от правила социального дистанцирования в связи с коронавирусом. В целом ожидания ослабления карантинных ограничений поддерживают перспективы по восстановлению экономики и нефтяного спроса.