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ФРГ приостановила разрешение на строительство «Северного потока - 2»

Мария Иванова
2 часа назад
Германия приостановила разрешение на строительство «Северного потока - 2» до конца мая из-за обращения экологов в суд. Об этом сообщает «Интерфакс».
В немецком Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии объяснили, что у заявки экологов приостанавливающее действие. Окончательное решение примет суд, но пока строительство продолжать нельзя.
По данным «Интерфакса», экологи оспаривают разрешение на строительство участка газопровода в 16,5 километра в немецкой экономической зоне Балтийского моря. Они утверждают, что эта территория имеет особое значение для гнездовых птиц, но в Федеральном ведомстве по судоходству с этим не согласны. Чиновники подчеркивают, что глубина моря в этом районе составляет около 20 метров, поэтому для птиц эта местность не подходит.
Как писал «Рамблер», ранее санкции США мешали проложить оставшиеся километры трубопровода. Меры против «Северного потока - 2» были заложены в оборонный бюджет США, подписанный президентом Дональдом Трампом в декабре 2019 года.
После их введения трубоукладчик газопровода - швейцарская Allseas - приостановила работы. В Германии действия США назвали вмешательством во внутриевропейские дела.
11 декабря 2020 года строительство возобновилось. К 1 апреля 2021-го оно было завершено на 95 процентов.
Рынки,Видео,Дональд Трамп,
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