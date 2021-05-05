Российская нефть Urals за год подорожала почти в четыре раза

За последний год стоимость нефти российского сорта Urals выросла почти в четыре раза — с 16 до $62 за баррель. Об этом RT рассказали в аналитическом агентстве Argus. Рост цен эксперты в первую очередь связывают с восстановлением мирового спроса на топливо и выполнением условий сделки ОПЕК+. Активнее всего российское сырьё покупают страны Европы, Китай, а также США. По мнению специалистов, наблюдаемое подорожание Urals может продолжиться, что позволит улучшить наполняемость российского бюджета.

Нефть российской марки Urals за минувший год подорожала почти в четыре раза. Так, ещё в середине весны 2020-го стоимость сырья в Северо-Западной Европе и Средиземноморье составляла $16 и $16,5 за баррель соответственно, а к концу апреля 2021-го значения достигли $61,6 и $62,7 за баррель. Об этом RT рассказали специалисты аналитического агентства Argus.

«В марте — апреле 2020 года цена Urals достигала рекордно низких значений с начала 2002-го. Причиной этого стало снижение глобального спроса на энергоресурсы в связи с падением экономической активности в мире из-за пандемии», — объяснил вице-президент по развитию бизнеса в России, странах СНГ и Балтии Argus Виктор Парно.

«За минувший год котировки выросли на фоне постепенного восстановления экономики и потребления топлива», — добавил специалист.

Кроме того, отчасти подорожанию нефти способствовало ослабление курса доллара на международном рынке, считают опрошенные RT эксперты. За последние 12 месяцев соответствующий индекс DXY опустился почти на 9% и сейчас находится вблизи отметки 91 пункт.

«Стоимость энергосырья увеличивается за счёт политики масштабного вливания денег со стороны центробанков для стимулирования своих экономик. Прежде всего речь идёт о ФРС США. Действия американского Федрезерва повышают доступность кредитов, но ослабляют доллар, в котором измеряются в том числе цены на нефть», — рассказал RT главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«Позиция стран — участниц соглашения ОПЕК+ остаётся важным фактором ценообразования на сырьевых рынках. Во многом благодаря сокращениям добычи они удалили с рынка потенциальные 8,5 млн баррелей нефти в сутки, что в текущих условиях немало», — подчеркнул специалист.

Напомним, в рамках договора ОПЕК+ крупные государства — экспортёры нефти ограничивают добычу энергосырья для восстановления баланса между спросом и предложением на мировом рынке углеводородов. Такая политика должна удержать нефтяные цены от резких колебаний.

В начале весны 2020 года на фоне возникших разногласий внутри альянса участники ОПЕК+ решили приостановить действие сделки, что обернулось беспрецедентным обвалом цен на нефть. Такое положение дел вынудило экспортёров вновь сесть за стол переговоров, и уже с 1 мая 2020-го стороны возобновили партнёрство.

Также текущее подорожание российской нефти обусловлено особенностями её состава. Как объяснил Виктор Парно, для сырья марки Urals характерно высокое содержание серы, в то время как эталонная Brent и американская WTI считаются более лёгкими сортами.

«Периодически ситуация на рынке складывается таким образом, что среднетяжёлые сорта становятся более популярны по сравнению с лёгкими. С точки зрения объёмов поставок сейчас Urals является самым востребованным сортом нефти в Европе. Основными импортёрами в регионе выступают Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Франция и ряд других стран ЕС », — подчеркнул эксперт.

По его словам, в число главных покупателей российской нефти также входит Китай. Отметим, что за первые три месяца 2021 года Россия поставила в КНР порядка 21,4 млн тонн сырья на сумму почти $8,9 млрд. В результате Москва удержала статус одного из крупнейших экспортёров энергоносителей в азиатскую республику. Об этом свидетельствуют данные таможенного управления Китая.

«Помимо КНР, важным покупателем Urals в азиатском регионе считается Япония. Стоит отметить, что российская нефть также популярна и в Северной Америке. Например, наше сырьё активно закупают США», — рассказал RT старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Топливная поддержка

Как отмечают эксперты, растущий интерес иностранных партнёров к закупкам Urals может позитивно сказаться на состоянии российского бюджета. Наблюдавшееся весной 2020 года рекордное падение мирового спроса и цен на сырьё привело к резкому сокращению поступлений в казну. В результате, по оценке Минфина , с января по декабрь прошлого года расходы бюджета превысили доходы на 4,1 трлн рублей (3,8% ВВП).

Согласно одобренному проекту бюджета, в 2021 году объём дефицита должен сократиться до 2,75 трлн рублей (2,4% ВВП), а в 2022-м — до 1,25 трлн (1% ВВП). Между тем в случае сохранения нефтяных цен на высоких уровнях отрицательная разница между доходами и расходами российской казны будет снижаться более уверенными темпами, считает Александр Розман.

Напомним, что на 2021 год в российском бюджете заложена базовая цена нефти на уровне $43,3 за баррель. В рамках бюджетного правила , если сырьевые котировки опускаются ниже данной отметки, недополученные нефтегазовые доходы компенсируются за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Если же стоимость сырья на рынке поднимается выше этого показателя, сверхдоходы, напротив, направляют в ФНБ.

«Если в долгосрочной перспективе цены на энергосырьё сохранятся на текущих значениях, то нефтяные доходы российской казны могут оказаться на 30—50% выше, чем было изначально запланировано в бюджете на этот год. Соответственно, и бюджетный дефицит по итогам 2021-го станет значительно меньше», — отметил Розман.