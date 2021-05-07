Экономист оценил риск обвала рубля

Экономист отметил, что для российской валюты никаких глобально влияющих на ее курс событий произойти не должно, однако последние месяцы уже «приучили к форс-мажорам».

Он спрогнозировал дальнейшее падение турецкой лиры до 8,6 единиц за доллар. По его словам, на этом фоне наиболее устойчиво смотрится австралийский доллар и валюты Канады и Великобритании.