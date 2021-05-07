Экономист оценил риск обвала рубля

«Даже укрепившаяся до 70 долларов за баррель нефть не смогла серьезно повлиять на рубль, оставив его в районе 74,5-75 рублей за доллар. Расклад по евро будет примерно таким же, как и всю неделю — 89-91 рубль за единицу европейской валюты», — пояснил Переславский.
«Что касается отношения евро к доллару, то и здесь вряд ли что-то принципиально изменится», — сказал Переславский, добавив, что самая большая угроза обвала нависла над валютами тех стран, в которых идет серьезный рост заболеваемости коронавирусом: Турции и Индии.