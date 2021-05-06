Ради частных инвесторов: Центробанк намерен усилить контроль за роботами-советниками

Центробанк
(ЦБ) России решил ужесточить контроль за инвестиционными роботами, которые дают советы россиянам по торговле ценными бумагами. К ним начнут предъявлять повышенные требования. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора. Как отметило издание, ЦБ проверит качество работы автоматизированных программ-советников и ужесточит требования к ним с 1 апреля 2022 года. Как ЦБ собрался контролировать роботов-советников В 2020 году многие россияне увлеклись инвестированием. По данным ЦБ, на фондовый рынок пришло 5 млн новых инвесторов, общее число брокерских счетов россиян возросло до 10 млн. В рынки капитала граждане вложили 6 трлн рублей. На этом фоне закономерно вырос рынок инвестиционного консультирования, а вместе с ним — количество рисковых рекомендаций, отметили в Центробанке. Поэтому в июле 2020 года регулятор впервые представил требования к программам для инвестиционного консультирования. В проекте указания ЦБ прописал следующие стандарты работы роботов: индивидуальные инвестиционные рекомендации (ИИР) соответствуют инвестиционному профилю клиента; действия пользователя протоколируются; информация о преобразовании рекомендации в поручение на покупку ценных бумаг хранится в течение пяти лет. Новые требования Спустя год ЦБ пришёл к выводу: использование программ-советников сопряжено с рисками. В частности, люди могут потерять доверие к таким сервисам и финансовому рынку в целом. Кроме того, если клиенты будут массово исполнять одинаковые рекомендации роботов, это может отразиться на рыночных котировках. В связи с этим регулятор ужесточил свой подход к инвестиционным роботам. В проекте указа появились новые требования по: сохранности информации, содержащейся в автоматизированной программе; наличию функционала по формированию отчётов о рекомендациях, информированию клиента о сроке действия рекомендации и рисках применения таких программных роботов. В начале года «Секрет» сообщал , что несколько сотен тысяч россиян вложили около 600 млрд рублей в инвестиционные продукты с непонятными структурой и ценообразованием, при этом большинство из них неверно понимают, что они купили. ЦБ хочет обязать банки выкупать обратно «мутные» продукты, проданные неквалифицированным инвесторам без разъяснения рисков. Фото: кадр из видео / YouTube-канал ForexBinary - торговые роботы Больше новостей и актуальной аналитики по фондовым рынкам и не только — в разделе «Инвестиции» .