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Названы находящиеся на грани обвала валюты

Алиса Селезнёва
1 час назад
Серьезная угроза нависла над национальными валютами тех стран, где отмечается существенный рост заболеваемости COVID-19. Об этом рассказал «Российской газете» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Индийская рупия оказалась на грани краха
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, на грани краха находятся турецкая лира и индийская рупия.
«При дальнейшем росте заболевших турецкая лира вполне может пробить максимум в 8,6 единиц за доллар. Рупия с конца марта по конец апреля потеряла более 5% стоимости относительно доллара», - заметил эксперт.
Николай Переславский напомнил, что на прошлой неделе 46% всех выявленных в мире случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией и 25% смертей от нее пришлись именно на Индию, что создает серьезную угрозу национальной валюте.
При этом наиболее стабильными валютами, по мнению эксперта, сейчас является австралийский доллар, а также денежные единицы государств с большим количеством вакцинированного населения - Канады и Великобритании.
Что касается доллара США, то на него влияют разговоры о продолжении скупки активов и планы по стимулированию экономики, а также дальнейшая спекуляция на повышении налоговых ставок в стране. Российской же валюте, по словам Переславского, пока глобально ничего не угрожает, однако возможны и форс-мажоры.
Как сообщал «Рамблер», ранее Россия приняла решение приостановить авиасообщение с Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. Все чартерные рейсы отменены, останутся лишь регулярные - два раза в неделю. В Роспотребнадзоре заявили, что из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом
Рынки,Роспотребнадзор,"Российская газета",
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