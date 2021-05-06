Индийская рупия оказалась на грани краха

Серьезная угроза нависла над национальными валютами тех стран, где отмечается существенный рост заболеваемости COVID-19. Об этом рассказал «Российской газете» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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По его словам, на грани краха находятся турецкая лира и индийская рупия.

«При дальнейшем росте заболевших турецкая лира вполне может пробить максимум в 8,6 единиц за доллар. Рупия с конца марта по конец апреля потеряла более 5% стоимости относительно доллара», - заметил эксперт.

Николай Переславский напомнил, что на прошлой неделе 46% всех выявленных в мире случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией и 25% смертей от нее пришлись именно на Индию, что создает серьезную угрозу национальной валюте.

При этом наиболее стабильными валютами, по мнению эксперта, сейчас является австралийский доллар, а также денежные единицы государств с большим количеством вакцинированного населения - Канады и Великобритании.

Что касается доллара США, то на него влияют разговоры о продолжении скупки активов и планы по стимулированию экономики, а также дальнейшая спекуляция на повышении налоговых ставок в стране. Российской же валюте, по словам Переславского, пока глобально ничего не угрожает, однако возможны и форс-мажоры.