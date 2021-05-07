Отмечается, что крупные нефтекомпании РФ обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. Этот подход снижает риски монопольного ценообразования, так как многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС.

Торговать через биржу теперь можно с помощью автомобильного транспорта прямо с завода, что позволит отдельным компаниям отгружать ещё больше нефтепродуктов. Кроме того, гарантируется, что реализованное на бирже топливо дойдёт до пунктов, где покупатели забирают товар.