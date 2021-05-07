Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Правительство приняло новые меры для стабилизации цен на топливо

Праймиещё 27
2 часа назад
Правительство РФ внесло изменения в порядок биржевых торгов топливом для стабилизации цен, сообщает пресс-служба кабмина.
"Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что крупные нефтекомпании РФ обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. Этот подход снижает риски монопольного ценообразования, так как многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС.
"Новое постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Это сделано для того, чтобы компании, отправляющие топливо на биржу, планировали объёмы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц вперёд. Такое решение, как ожидается, поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС", — уточняется в сообщении.
Торговать через биржу теперь можно с помощью автомобильного транспорта прямо с завода, что позволит отдельным компаниям отгружать ещё больше нефтепродуктов. Кроме того, гарантируется, что реализованное на бирже топливо дойдёт до пунктов, где покупатели забирают товар.
"Принятый документ поможет стабилизировать ситуацию на топливном рынке, окажет сдерживающее влияние на общую инфляционную динамику", — добавляется в сообщении.
Рынки,Видео,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
49
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители