Аналитик назвал условия падения доллара до 50 рублей

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман дал свой прогноз по движению российской валюты на месяц и вывел формулу успеха нацвалюты. Об этом написала "Российская газета"

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Экономист считает, что в течение недели инвесторы обратят внимание на существенную для рынка статистику. Во вторник выйдут данные по потребительской инфляции в Китае. Они характеризуют восстановление экономики Поднебесной и, соответственно, во многом потребность мира в ресурсах.

В этот же день представит свой ежемесячный отчет ОПЕК с анализами состояния нефтяного рынка, спроса и предложения на нем. В среду появится информация по запасам нефти и по инфляции в США. Заявление Европейского центробанка по монетарной политике и объем розничных продаж в США будут обнародованы в четверг.

Гойхман считает, что в целом предстоящие недели мая, вероятно, останутся умеренно оптимистичными для рубля.

"Снизилась геополитическая напряженность и угроза сильных антироссийских санкций. В ближайшем будущем заметное место станет занимать обсуждение времени и программы встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Уже само это, в противовес недавним резким выпадам, выступает позитивом для рубля. Кроме того, массовая вакцинация в мире и России, снижение остроты пандемии вызывают повышение деловой активности. Это поднимает и спрос на ресурсы, и оптимизм в отношении рисковых активов", — отмечает он.

Кроме того, на прошедшей неделе Минфин объявил о сокращении с 11 мая по 4 июня ежедневных покупок валюты по бюджетному правилу. Они уменьшатся до 6,5 миллиарда рублей после рекордного в 2021 году апрельского объема в 8,4 миллиарда.

Экономист отмечает, что доллар также находится под давлением на мировом рынке. На фоне экономического оптимизма он пользуется меньшим спросом как актив-убежище. Этому способствуют на будущее и обескураживающие данные о занятости в США, вышедшие в пятницу, 7 мая. В несельскохозяйственной сфере увеличение числа занятых в апреле оказалось в три раза меньше, чем прогнозировали. Это снижает доверие к хозяйственному росту в Штатах и предопределяет продолжение огромных "вливаний" долларов в экономику страны.

Гойхман подчеркивает, что такое положение дел поддерживает рубль. Но в то же время его укрепление в мае до минимумов года уже во многом учитывает данные факторы. Поэтому потенциал дальнейшего усиления ограничен. Вероятно, в течение месяца доллар не уйдет ниже 72-72,5 рубля, а евро — 88,2-88,7 рубля. Возможные максимумы: 75,5-76 рублей за доллар и 91-91,5 рубля за евро.