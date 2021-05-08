Большинство россиян назвало зарплаты чиновников несправедливо высокими

Почти 80% россиян считают неоправданно высокими зарплаты чиновников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

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Слишком высокую зарплату в России получают чиновники, ответили 79% респондентов. 38% опрошенных указали на большие зарплаты в сфере топ-менеджмента, 29% - на зарплаты риелторов, а 25% отметили финансистов.

22% респондентов считают, что слишком много получают юристы, 21% назвали менеджеров по продажам и 21% - IT-специалистов.

Также в данный список попали маркетологи (17%) и дизайнеры (11%), бухгалтеры (5%), врачи (4%), инженеры (1%) и преподаватели (1%).

По мнению участников опроса, чиновники должны зарабатывать порядка 88,9 тысячи рублей в месяц, топ-менеджеры - 103,2 тысячи, риелторы - 76,6 тысячи рублей. Финансисты заслуживают зарплату в размере 102,3 тысячи, юристы - 95,9 тысячи, менеджеры по продажам - 91,2 тысячи рублей, IT-специалисты - 108,6 тысячи рублей, считают россияне.

В опросе приняли участие более 5 тысяч респондентов из всех регионов РФ.