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Очень опасно: россиян призвали отказаться от покупки наличных долларов

Deita.ruиещё 7
2 часа назад
Россиянам следует быть особенно внимательными в период ажиотажного спроса на доллар.
Об этом граждан предупредил эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».
По его словам, первая опасность, которая поджидает россиян в такой период — это риск потерять деньги из-за разницы курсов покупки и продажи валюты в банках.
Всё дело в том, что данная разница становится максимальной в периоды сильных колебаний курса, именно тогда, когда граждане стремятся скупать валюту.
Кроме этого, ещё одной опасностью является повышение вероятности грабежа возле обменников и вовлечение людей в различные мошеннические схемы.
Для того, чтобы себя обезопасить, как считает Дроздов, россиянам стоит рассмотреть возможность хранения валюты на банковском вкладе или покупку еврооблигаций.
Ранее сообщалось о том, что за минувший год объём иностранной наличной валюты в России стремительно вырос — с 82,3 миллиардов долларов до 96,3 миллиардов.
Рынки,Видео,Экономика России,Сергей Дроздов,РИА "Дейта",
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