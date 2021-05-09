Россиянам следует быть особенно внимательными в период ажиотажного спроса на доллар.

Об этом граждан предупредил эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, первая опасность, которая поджидает россиян в такой период — это риск потерять деньги из-за разницы курсов покупки и продажи валюты в банках.

Всё дело в том, что данная разница становится максимальной в периоды сильных колебаний курса, именно тогда, когда граждане стремятся скупать валюту.

Кроме этого, ещё одной опасностью является повышение вероятности грабежа возле обменников и вовлечение людей в различные мошеннические схемы.

Для того, чтобы себя обезопасить, как считает Дроздов, россиянам стоит рассмотреть возможность хранения валюты на банковском вкладе или покупку еврооблигаций.