Рубль не выдержал давления рыночного негатива

Рубль с открытия устремился вниз, хотя ситуация на мировых рынках оставалась негативная после вчерашнего падения, произошедшего вечером. Негативном выступило возобновление роста доходностей гособлигаций США, которые еще в пятницу быстро восстановились после провала.

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Инвесторы опасаются, что ускорение инфляции на фоне неустойчивых экономических показателей может привести к тупиковой для ФРС ситуации. С одной стороны, возникнет необходимость повышения ставки, с другой стороны, дальнейшее восстановление экономики будет нуждаться в мягких монетарных условиях.

Развивающиеся валюты поначалу находились под давлением, однако утром стали восстанавливаться, ускорив рост после старта европейской сессии благодаря резкому снижению доллара. Многие представители сектора вышли в плюс.

Российский долговой рынок вернулся к нисходящей динамике. Индекс гособлигаций RGBI демонстрирует поступательное снижение, почти полностью нивелировав достижения предыдущей сессии.

В середине сессии рубль потерял запас прочности, перейдя к умеренному снижению на фоне ускорения нисходящей динамики мировых рынков и нефти. Поддержку российской валюте оказывает сохранение относительной стабильности геополитической обстановки, обеспеченное вероятной встречей в июне лидеров России и США.

Нефть остается под давлением

Нефтяные цены с открытия возобновили нисходящую динамику, совершив несколько резких отскоков после старта наших торгов. Однако эти движения быстро сменялись очередными просадками, в результате чего был обновлен недельный минимум. Сейчас Brent теряет 1,1% вблизи уровня $67,5.

Давление на нефтяной рынок оказывает ухудшение ситуации на других площадка. Кроме того, по-прежнему вызывает беспокойство ситуация с пандемией в некоторых регионах, являющихся крупными потребителями нефти.

Доллар демонстрирует слабость

В начале дня индекс доллара (DXY) предпринял несколько восходящих попыток, символически обновив вчерашнюю вершину на старте европейской сессии. Однако затем DXY стал быстро снижаться, приблизившись к трехмесячному минимуму. Сейчас DXY теряет 0,25% немного выше уровня 90 п.

Европейская валюта в начале дня испытала несколько существенных просадок, но после открытия у нас основных торгов устремилась вверх. В результате пара EUR/USD подошла вплотную к трехмесячной вершине, установленной вчера, прибавляя сейчас обновила недельный максимум, однако затем существенно нивелировала данный импульс, прибавляя сейчас 0,33% около отметки 1,217.

Техническая картина