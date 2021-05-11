Рынки Европы упали на уходе трейдеров от риска

Основные фондовые биржи Европы во вторник заметно опустились, в то время как инвесторы на мировых фондовых рынках уходят от риска перед публикацией статистики инфляции в США, свидетельствуют данные площадок.

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По итогам торгов пятницы британский индекс FTSE 100 упал на 2,47%, до 6947,99 пункта, французский CAC 40 — на 1,86%, до 6267,39 пункта, немецкий DAX — на 1,82%, до 15119,75 пункта.

Во вторник мировые трейдеры более склонны к уходу от риска. Так, азиатские индексы в основном снизились, биржи США также падают более чем на 1%. Трейдеры ожидают завтрашней публикации макростатистики в США. Как полагают аналитики, инфляция в стране ускорилась до рекордных с 2011 года 3,6%, тогда как месяцем ранее она составляла 2,6%.

"Опасения инфляции сегодня ударили по настроениям (трейдеров — ред.), европейские рынки сохранили пессимистичный тон торгов США в понедельник", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика IG Джошуа Махоуни (Joshua Mahony).