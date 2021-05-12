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Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей

Вечерняя Москваиещё 1
2 часа назад
Курс евро на открытии торгов Московской биржи превысил отметку в 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в среду, 12 мая.
Рубль на открытии торгов подешевел к евро
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Так, евро вырос на 0,75 копейки и составил 90,05 рубля. Курс доллара не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Он составил 74,11 рубля.
Ранее экономист рассказал «Вечерней Москве», есть ли вероятность обрушения курса доллара.
Рынки,Московская биржа,
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