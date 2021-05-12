Иностранцы начали возвращаться в госдолг России

Иностранные инвесторы начали возвращаться в российский госдолг, сообщает «Коммерсант».

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По оценкам аналитиков ING, основанным на данных Национального расчетного депозитария (НРД), на прошлой неделе иностранные инвесторы увеличили вложения на рынке ОФЗ на 200 млн долларов (около 15 млрд рублей).

70% вложений были произведены в пятилетние и шестилетние ОФЗ, остальные 30% распределились среди десятилетних бумаг и ОФЗ со сроком погашения до 9 июня, когда состоится очередное заседание Совета директоров ЦБ РФ

Нерезиденты выступают нетто-покупателями российских бумаг вторую неделю подряд. За это время они увеличили вложения на рынке ОФЗ почти на 45 млрд рублей.

Перед этим иностранные инвесторы в течение почти трех месяцев выходили из российского госдолга, отток составил почти 330 млрд рублей.

Пик оттока пришелся на конец марта – начало апреля, когда ожидалось введение новых санкций США, которые включают в себя ограничения на операции с российским госдолгом.