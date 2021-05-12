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Иностранцы начали возвращаться в госдолг России

Вероника Полынина
1 час назад
Иностранные инвесторы начали возвращаться в российский госдолг, сообщает «Коммерсант».
Иностранцы начали возвращаться в госдолг России
Фото: ТАССТАСС
По оценкам аналитиков ING, основанным на данных Национального расчетного депозитария (НРД), на прошлой неделе иностранные инвесторы увеличили вложения на рынке ОФЗ на 200 млн долларов (около 15 млрд рублей).
70% вложений были произведены в пятилетние и шестилетние ОФЗ, остальные 30% распределились среди десятилетних бумаг и ОФЗ со сроком погашения до 9 июня, когда состоится очередное заседание Совета директоров ЦБ РФ.
Нерезиденты выступают нетто-покупателями российских бумаг вторую неделю подряд. За это время они увеличили вложения на рынке ОФЗ почти на 45 млрд рублей.
Перед этим иностранные инвесторы в течение почти трех месяцев выходили из российского госдолга, отток составил почти 330 млрд рублей.
Пик оттока пришелся на конец марта – начало апреля, когда ожидалось введение новых санкций США, которые включают в себя ограничения на операции с российским госдолгом.
Как сообщал «Рамблер», в середине апреля власти США объявили о введении новых санкций против российских физических лиц и организаций и высылке дипломатов. В числе прочего, американским компаниям запрещено напрямую покупать российские долговые обязательства, выпущенные Центральным банком, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов России.
Рынки,Центральный банк России,Минфин,
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