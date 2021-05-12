Эксперт: обесценивание доллара поддержит рубль

В начале лета курс рубля будет демонстрировать положительную динамику, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Мрочковский.

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По словам экономиста, на устойчивость курса российской валюты будет влиять набирающая обороты вакцинация и, как следствие, повышение спроса на нефть из-за минимизации карантинных рисков.

«Также поддерживает рубль обесценивание доллара из-за программ финансовых поддержек и низких процентных ставок США», - сказал Мрочковский в комментарии «Аргументам и фактам».

Он также отметил, что дополнительным фактором поддержки рубля является отсутствие туристического спроса на валюту, однако по мере открытия границ этот фактор ослабнет.

Мрочковский подчеркнул, что все фундаментальные экономические факторы могут быть нивелированы неожиданными политическими или санкционными действиями.

В отсутствии негативных факторов доллар летом может колебаться в диапазоне 72-74 рубля.