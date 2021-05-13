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Xiaomi исключили из американского черного списка

BFM.RU
1 час назад
США исключили из черного списка китайского IT-гиганта Xiaomi. На новостях об этом бумаги компании взлетели почти на 7% на торгах в Гонконге, сообщает Bloomberg.
Xiaomi исключили из американского черного списка
Фото:  depositphotos.com depositphotos.com
В перечень компаний, подозреваемых в связях с китайскими военными, Xiaomi была внесена при президенте Дональде Трампе. Этот означало исключение ее бумаг из котировок бирж США и глобальных индексов. Но теперь, при Джо Байдене, Пентагон согласился с тем, что приказ об исключении Xiaomi из санкционного списка «будет уместным». Ситуацию комментирует руководитель аналитического агентства Content-Review Сергей Половников. По его словам, это частный случай, о снятии санкций с других китайских технологических гигантов речи пока не идет.
Сергей Половников, руководитель аналитического агентства Content-Review: «Xiaomi, конечно, не в том черном списке, в котором находится Huawei. Ограничения касались владения и покупки акций. Естественно, выход из этого списка спровоцировал рост котировок, поскольку те американские инвесторы, которые были вынуждены выйти из этого актива, в него возвращаются. На этом, естественно, растет стоимость акций. Никаких последствий для бизнеса Xiaomi, кроме как доступа к такому капиталу, не было, поэтому нельзя сказать, что для Xiaomi что-то изменится. Конечно, нельзя это рассматривать как часть некой тенденции, потому что наравне с выводом Xiaomi из-под достаточно легких санкций США практически выкинули с биржи китайских операторов China Unicom и China Mobile. И это куда больший удар по Китаю. И говорить, что на фоне такого удара ослабление санкций по отношению к Xiaomi — это некий шаг, ну не знаю, я бы так не говорил. Это все равно что выкололи два глаза, но зато не ударили по носу. Наверное, лучше бы ударили по носу».
Ранее Xiaomi подала в американский суд, добиваясь исключения из черного списка. В марте запрет на сотрудничество с компанией был временно снят. Судья счел недоказанными обвинения в том, что из-за Xiaomi национальная безопасность США находится под угрозой. Больше всего от американских санкций пострадала китайская Huawei. Компания лишилась доступа к электронным компонентам американского производства, а Google прекратил с ней сотрудничество, из-за чего сервисы американской корпорации стали недоступны на смартфонах китайского производителя. В марте этого года в СМИ появились сообщения о том, что администрация Байдена планирует ужесточить санкции в отношении Huawei.
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