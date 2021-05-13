Xiaomi исключили из американского черного списка

Сергей Половников, руководитель аналитического агентства Content-Review: «Xiaomi, конечно, не в том черном списке, в котором находится Huawei. Ограничения касались владения и покупки акций. Естественно, выход из этого списка спровоцировал рост котировок, поскольку те американские инвесторы, которые были вынуждены выйти из этого актива, в него возвращаются. На этом, естественно, растет стоимость акций. Никаких последствий для бизнеса Xiaomi, кроме как доступа к такому капиталу, не было, поэтому нельзя сказать, что для Xiaomi что-то изменится. Конечно, нельзя это рассматривать как часть некой тенденции, потому что наравне с выводом Xiaomi из-под достаточно легких санкций США практически выкинули с биржи китайских операторов China Unicom и China Mobile. И это куда больший удар по Китаю. И говорить, что на фоне такого удара ослабление санкций по отношению к Xiaomi — это некий шаг, ну не знаю, я бы так не говорил. Это все равно что выкололи два глаза, но зато не ударили по носу. Наверное, лучше бы ударили по носу».