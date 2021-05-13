Курс биткоина ушел вниз

Ранее сообщалось, что Банк России
предложил ввести цифровой рубль
- третью форму денег. Цифровой рубль станет одной из первых цифровых валют центральных банков в мире. Он будет свободно обмениваться на наличные и безналичные. В отличие от наличных, рассчитываться в цифровых рублях можно будет как офлайн, так и онлайн. В отличие от безналичных, проценты на цифровой рубль не будут начисляться, он будет обязательством не коммерческого банка, а непосредственно Банка России. При этом интерфейсы цифровых кошельков будут все-таки предоставлять банки.