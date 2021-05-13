США захлестнула «бензиновая паника»

Белый дом пообещал американцам, что поставки бензина наладятся, и попросил их не запасаться топливом впрок. Тем временем в ряде юго-восточных штатов опустела почти половина заправок, в отдельных городах ¾ станций были вынуждены закрыться из-за панической скупки. Эксперты рассказали «Газете.Ru» о глобальных долгосрочных последствиях бензинового кризиса в США.

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Администрация Джо Байдена заявила о скором решении проблемы с поставками бензина в ряде юго-восточных штатов из-за кибератаки на крупнейшую в США трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

«Объявление Colonial Pipeline о перезапуске трубопровода означает, что перебои с поставками скоро закончатся. Президент Байден и Белый дом будут и далее внимательно отслеживать ситуацию в ближайшие дни и призывают американцев покупать бензин лишь по мере необходимости и не делать запасов топлива»,— сказала пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

По данным компании GasBuddy, которая ведет учет обеспеченности бензином заправок на основе информации потребителей, в Джорджии не работают 43% заправок, в Северной Каролине — 65%, Южной Каролине — 43%, Вирджинии — 44%. В отдельных городах Северной Каролины более 70% АЗС закрылись. Про паническую скупку бензина и дизеля, из-за которой пустеют станции, сообщают в других южных и восточных штатах, включая «топливный штат» Техас, и даже на северо-западе в Вашингтоне, где показали дно баки 10% заправок, пишет агентство Reuters.

Это рыночная разбалансировка, усугубленная потребительской паникой, но не системная проблема, считает исполнительный вице-президент ГК «НьюТек Сервисез» Валерий Бессель. Он отметил, что запасы нефти на американских НПЗ в последнее время не снижались ниже нормы, но из-за локдаунов и вялого спроса заводы могли снизить норму выработки и пока не успели нарастить объемы производства.

«Бензиновая паника — это совершенно рыночная ситуация. За полтора года ковидных ограничений потребление бензина сильно снизилось, а когда США начали выходить из локдаунов, народ начал перемещать товары и услуги, путешествовать, и это могли не учесть в расчетах по запасам нефтепродуктов, которые уходят с НПЗ», — рассуждает Валерий Бессель.

Американские СМИ сообщают, что потребители на заправках заливают бензин во всю имеющуюся тару, включая пластиковые бутылки, разгоняя цены даже в штатах, которые остановка Colonial Pipeline не затронула. С 2014 года цены на бензин в США впервые превысили отметку в 3 доллара за галлон (около 59 рублей за литр).

«Из своих запасов ритейлеры за считанные часы продали столько бензина, сколько обычно уходит за несколько дней», — цитирует агентство Reuters Роба Андервуда, президента федерации торговых топливных ассоциаций Energy Marketers of America.

Чтобы компенсировать нехватку топлива, власти Флориды, Северной Каролины, Вирджинии и Джорджии ослабили экологические требования к бензовозам, а Джорджия отменила налог с продажи бензина до субботы. Белый дом также временно ослабил действие векового «Закона Джона» для одной неназванной иностранной компании, владеющей танкерами, чтобы разрешить доставку топлива из одного американского порта в другой.

Мера протекционизма, защищающая американских морских перевозчиков, снимается крайне редко и лишь в чрезвычайных ситуациях — например, так было после урагана Катрина в 2005 году, пишет агентство Bloomberg.

Colonial Pipeline обещает восстановить мощности трубопровода на выходных, но потребители почувствуют облегчение только в начале недели, а полностью кризис сгладится не раньше, чем через одну-две недели, говорят опрошенные Bloomberg эксперты.

«Если говорить о долгосрочных последствиях, то очевидно, что надо больше вкладываться в киберзащиту предприятий ТЭК. Если будет хакерская атака на нефтяную платформу или НПЗ — там может быть большой экологический ущерб, и дополнительные вложения в киберзащиту отразятся на стоимости сырья и конечного продукта»,— отмечает Станислав Митрахович.

Кроме того, если современный топливно-энергетический комплекс в одной из самых технологически развитых стран мира оказался столь уязвим, то в защиту инфраструктуры возобновляемой энергетики потребуется еще больше вложений, что может замедлить и существенно повысить стоимость «зеленого перехода», предупреждает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.