Иностранцы перестали покупать валюту в России

Иностранцы перестали покупать валюту на российском валютном рынке из-за санкций, сообщил Банк России в обзоре рисков финансовых рынков.

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В апреле нерезиденты впервые с ноября 2020 года стали нетто-продавцами валюты. С 15 апреля, когда было объявлено о новых санкциях США, коснувшихся в том числе операций с российским госдолгом, иностранцы продали валюту на внутреннем рынке на сумму 63 млрд рублей, говорится в обзоре.

Как отмечает РБК, иностранные инвесторы в основном покупают валюту на российском рынке при продаже рублевых активов, в том числе облигаций федерального займа (ОФЗ), а продают валюту и покупают рубли, чтобы вложиться в местные бумаги.

Санкции США оказались менее жесткими, чем ожидал рынок. Власти США запретили американским инвесторам приобретать новые выпуски ОФЗ после 14 июня 2021 года, но запрет не коснулся вторичного госдолга.