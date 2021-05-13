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Эхо санкций: иностранцы перестали покупать валюту в РФ

Вероника Полынина
38 минут назад
Иностранцы перестали покупать валюту на российском валютном рынке из-за санкций, сообщил Банк России в обзоре рисков финансовых рынков.
Иностранцы перестали покупать валюту в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В апреле нерезиденты впервые с ноября 2020 года стали нетто-продавцами валюты. С 15 апреля, когда было объявлено о новых санкциях США, коснувшихся в том числе операций с российским госдолгом, иностранцы продали валюту на внутреннем рынке на сумму 63 млрд рублей, говорится в обзоре.
Как отмечает РБК, иностранные инвесторы в основном покупают валюту на российском рынке при продаже рублевых активов, в том числе облигаций федерального займа (ОФЗ), а продают валюту и покупают рубли, чтобы вложиться в местные бумаги.
Санкции США оказались менее жесткими, чем ожидал рынок. Власти США запретили американским инвесторам приобретать новые выпуски ОФЗ после 14 июня 2021 года, но запрет не коснулся вторичного госдолга.
Накануне «Рамблер» писал, что нерезиденты начали возвращаться в российский госдолг. По оценкам аналитиков ING, основанным на данных Национального расчетного депозитария (НРД), на прошлой неделе иностранные инвесторы увеличили вложения на рынке ОФЗ на 200 млн долларов (около 15 млрд рублей). Нерезиденты выступают нетто-покупателями российских бумаг вторую неделю подряд. Перед этим иностранные инвесторы в течение почти трех месяцев выходили из российского госдолга, отток составил почти 330 млрд рублей.
Рынки,Центральный банк России,РБК,
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