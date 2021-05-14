Британцев призвали заказать по 70 литров пива ради спасения пабов

Чтобы пабы в Великобритании смогли пережить пандемию коронавируса и не закрыться, каждому взрослому жителю нужно заказать почти 70,5 литров пива или 122 бокала вина. Тогда заведения смогут покрыть убытки на 25,66 млрд фунтов стерлингов ($35,2 млрд).

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Об этом сообщили финансовые аналитики из Company Debt. По их подсчётам, каждому из 52 млн британцев необходимо потратить в барах по 382 фунта стерлинга ($538). Тем, кто не пьёт спиртное, необходимо съесть 976 пакетов чипсов или 40 горячих блюд. Тогда жители страны смогут внести свой вклад в спасение 40 000 пабов в стране.

В Великобритании с 17 мая впервые за последние пять месяцев начнут работать пабы без веранд. Как отметила газета The Metro, арендодатели надеются, что британцы всё же соскучились по посиделкам в таких заведениях, и поэтому высокий спрос поможет бизнесу быстро восстановиться. С другой стороны, понадобится много времени, чтобы компенсировать убытки за время простоя.

Пабы, бары и рестораны в Великобритании закрылись 20 марта из-за новой волны коронавируса. Всего за время пандемии прекратили своё существование 2000 пабов. В феврале «Секрет» сообщал , что питейным заведениям на фоне карантинных ограничений пришлось уничтожить 87 млн пинт (более 49 млн литров) невостребованного пива, что привело к многомиллионным убыткам.