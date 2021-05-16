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Россиянам рассказали, как заработать на падении рубля

Праймиещё 2
43 минуты назад
Если учесть тот факт, что в последние годы власти все меньше заинтересованы в сильном рубле, так как его слабые позиции помогают наполнять бюджет, то самым простым и популярным способом заработать на нестабильности рубля является покупка иностранной валюты, как правило, доллара или евро. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.
Россиянам рассказали, как заработать на падении рубля
Фото: © РИА Новости. Владимир Трефилов© РИА Новости. Владимир Трефилов
"Ни для кого не секрет, что рубль имеет высокую сырьевую составляющую, так как от половины до трети отечественного экспорта приходится именно на нефть и газ, цены на которые, в зависимости от настроений на мировых биржах, подвержены сильным колебаниям. В свою очередь, на курс российской валюты значительное влияние оказывают внешние и внутренние политические факторы, создающие дополнительное давление на рубль", — отмечает эксперт.
По его словам, для приобретения валюты совсем необязательно идти в банк, так как сегодня любой желающий может это сделать на валютной секции Мосбиржи с минимальной комиссией.
"Продвинутые в финансовом отношении граждане" могут сделать ставку против рубля через более сложные инструменты, такие как фьючерсы и опционы.
"Однако, стоить понимать, что чем сложнее финансовый инструмент, тем выше риски потери денег. Поэтому, прежде чем приступать к таким операциям, надо пройти серьезное обучение тонкостям биржевой торговли", — подытожил Дроздов.
Рынки,Сергей Дроздов,
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