Россиянам рассказали, как заработать на падении рубля

"Ни для кого не секрет, что рубль имеет высокую сырьевую составляющую, так как от половины до трети отечественного экспорта приходится именно на нефть и газ, цены на которые, в зависимости от настроений на мировых биржах, подвержены сильным колебаниям. В свою очередь, на курс российской валюты значительное влияние оказывают внешние и внутренние политические факторы, создающие дополнительное давление на рубль", — отмечает эксперт.
"Продвинутые в финансовом отношении граждане" могут сделать ставку против рубля через более сложные инструменты, такие как фьючерсы и опционы.