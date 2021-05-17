Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) разрешило начать в мае строительство трубопровода "Северный поток - 2" в водах ФРГ. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении германского регулятора.

Речь идет о работах по прокладке труб на 2-километровом отрезке в германской исключительной экономической зоне посредством судов с системой якорного позиционирования, которой оснащен, например, трубоукладчик "Фортуна".

Ранее экологические организации NABU и DUH опротестовали выданное в середине января разрешение на продолжение строительства трубопровода в связи с предполагаемыми рисками для окружающей среды. Из-за "приостанавливающего действия" исков строить "Северный поток - 2" не разрешалось. С конца мая по конец сентября, однако, действует обычное разрешение, выданное еще в 2018 году.

Немецкие экологи не смогли помешать прокладке газопровода «Северный поток-2». Они просили отменить разрешение на строительство, но Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) отклонило это требование, пишет «Интерфакс».

Экологи утверждали, что территория одного из районов прокладки газопровода (в немецкой экономической зоне, — прим. «Ленты.ру») имеет особое значение для гнездовых птиц, но в ведомстве с этим не согласились. Глубина моря там составляет порядка 20 метров, поэтому птицам эта местность не очень важна.

Ранее экологические организации DUH и NABU опротестовали выдачу разрешения BSH на строительство газопровода. Так они смогли ненадолго задержать возобновление прокладки «Северного потока-2».

Около 80 км трубопровода осталось построить для завершения проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщил генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе, передаёт ТАСС.

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Осталось построить 80 км. Мы исходим из того, что он будет достроен, — заявил Крузе.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти страны поддержат завершение проекта «Северный поток — 2» безотносительно санкций США. Достройку газопровода также считают необходимой в Минэкономики ФРГ, поскольку добыча сырья в Европе стремительно сокращается.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что строительство газопровода может быть завершено до выборов в бундестаг , которые пройдут 26 сентября. По его словам, строителям осталось преодолеть около 100 километров.

Проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство».

Меркель заявила, что «важно, чтобы и в будущем мы продолжали обмен по вопросам трансатлантического партнерства, которые, возможно, не сразу ведут к общей оценке», передает РИА «Новости».

К таким вопросам, по ее словам, относится тема «Северного потока – 2».

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«Для меня важно в этой связи, что в отношении именно Украины у нас есть общая политика и что Украина, прежде всего, в вопросах поставок или транзита газа остается важным партнером», –добавила она.

Проект газопровода "Северный поток - 2" является коммерческим и реализуется совместно с европейскими партнерами, поэтому, несмотря на противодействие со стороны некоторых стран, он будет в итоге достроен. Об этом в интервью газете "Московский комсомолец" заявил вице-премьер России Александр Новак

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"Проект реализует не только российская сторона, а консорциум крупнейших европейских компаний, которые заинтересованы в доведении "Северного потока - 2" до конца. Это сугубо коммерческий проект. Поэтому считаю, что проект будет реализован", - сказал он.

Новак добавил, что прошедшая холодная зима показала, что Европа нуждается в российском газе. Возможность в любой момент увеличить объем поставок газа в Европу является одним из основных конкурентных преимуществ России на рынке.

"У нас мощные резервы. Мы имеем возможность в любой момент увеличить объем поставок. Это одно из наших конкурентных преимуществ. В случае с Европой мы не просто надежные поставщики. Мы еще и гаранты энергетической безопасности, "замыкающие" в случае возникновения каких-то форс-мажорных ситуаций", - подчеркнул он.

Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента заявил, что Блинкен на встрече с Лавровым может обсудить "Северный поток 2" и достижение более стабильных отношений двух стран.

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"Сам факт, что Блинкен хочет обсудить эту тему с Лавровым, вызывает осторожный оптимизм, поскольку раньше позиция американской стороны была в том, что вообще с Россией нечего обсуждать, этот проект надо во что бы то ни стало остановить и если и вести какие-то разговоры, то их надо вести прежде всего с немцами. Если Блинкен хочет обсуждать эту тему с Лавровым, понимая, что Россия не готова отказаться от этого проекта, то это позволяет надеяться, что у американской стороны есть какие-то заготовки, нацеленные на достижение компромисса", — сказал эксперт в беседе с агентством.

Кортунов подчеркнул, что пока оптимизм в отношении этого заявления госдепа очень осторожный, так как позиция Вашингтона по теме "Северного потока 2" едва ли изменится, но если такой разговор состоится, то это в любом случае будет хорошо.

"Это прояснит ситуацию, это позволит оценить степень гибкости новой администрации, если таковая присутствует. Поэтому я не думаю, что позиция США будет принципиально меняться, но определённая гибкость не исключена и если она будет, то ей следует воспользоваться", — выразил уверенность эксперт.