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Наперекор экологам: "Северный поток - 2" пустили в немецкие воды

Елена Прошина
1 час назад
Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) разрешило начать в мае строительство трубопровода "Северный поток - 2" в водах ФРГ. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении германского регулятора.
Речь идет о работах по прокладке труб на 2-километровом отрезке в германской исключительной экономической зоне посредством судов с системой якорного позиционирования, которой оснащен, например, трубоукладчик "Фортуна".
Ранее экологические организации NABU и DUH опротестовали выданное в середине января разрешение на продолжение строительства трубопровода в связи с предполагаемыми рисками для окружающей среды. Из-за "приостанавливающего действия" исков строить "Северный поток - 2" не разрешалось. С конца мая по конец сентября, однако, действует обычное разрешение, выданное еще в 2018 году.

Экологи не смогли помешать строительству «Северного потока-2»

Немецкие экологи не смогли помешать прокладке газопровода «Северный поток-2». Они просили отменить разрешение на строительство, но Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) отклонило это требование, пишет «Интерфакс».
Экологи утверждали, что территория одного из районов прокладки газопровода (в немецкой экономической зоне, — прим. «Ленты.ру») имеет особое значение для гнездовых птиц, но в ведомстве с этим не согласились. Глубина моря там составляет порядка 20 метров, поэтому птицам эта местность не очень важна.
Ранее экологические организации DUH и NABU опротестовали выдачу разрешения BSH на строительство газопровода. Так они смогли ненадолго задержать возобновление прокладки «Северного потока-2».

Генконсул Германии сообщил о степени готовности «Северного потока — 2»

Около 80 км трубопровода осталось построить для завершения проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщил генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе, передаёт ТАСС.
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Осталось построить 80 км. Мы исходим из того, что он будет достроен, — заявил Крузе.
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти страны поддержат завершение проекта «Северный поток — 2» безотносительно санкций США. Достройку газопровода также считают необходимой в Минэкономики ФРГ, поскольку добыча сырья в Европе стремительно сокращается.
Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что строительство газопровода может быть завершено до выборов в бундестаг, которые пройдут 26 сентября. По его словам, строителям осталось преодолеть около 100 километров.

Меркель заявила об отсутствии у ФРГ и США общего мнения по «Северному потоку – 2»

Проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство».
Меркель заявила, что «важно, чтобы и в будущем мы продолжали обмен по вопросам трансатлантического партнерства, которые, возможно, не сразу ведут к общей оценке», передает РИА «Новости».
К таким вопросам, по ее словам, относится тема «Северного потока – 2».
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«Для меня важно в этой связи, что в отношении именно Украины у нас есть общая политика и что Украина, прежде всего, в вопросах поставок или транзита газа остается важным партнером», –добавила она.

Правительство России уверено в реализации проекта "Северный поток - 2"

Проект газопровода "Северный поток - 2" является коммерческим и реализуется совместно с европейскими партнерами, поэтому, несмотря на противодействие со стороны некоторых стран, он будет в итоге достроен. Об этом в интервью газете "Московский комсомолец" заявил вице-премьер России Александр Новак.
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"Проект реализует не только российская сторона, а консорциум крупнейших европейских компаний, которые заинтересованы в доведении "Северного потока - 2" до конца. Это сугубо коммерческий проект. Поэтому считаю, что проект будет реализован", - сказал он.
Новак добавил, что прошедшая холодная зима показала, что Европа нуждается в российском газе. Возможность в любой момент увеличить объем поставок газа в Европу является одним из основных конкурентных преимуществ России на рынке.
"У нас мощные резервы. Мы имеем возможность в любой момент увеличить объем поставок. Это одно из наших конкурентных преимуществ. В случае с Европой мы не просто надежные поставщики. Мы еще и гаранты энергетической безопасности, "замыкающие" в случае возникновения каких-то форс-мажорных ситуаций", - подчеркнул он.

США могут быть гибки при обсуждении "Северного потока 2" в Рейкьявике

Возможность обсуждения вопроса "Северного потока 2" на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике позволяет надеяться, что американская сторона может проявить гибкость по этой теме, сказал РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента заявил, что Блинкен на встрече с Лавровым может обсудить "Северный поток 2" и достижение более стабильных отношений двух стран.
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"Сам факт, что Блинкен хочет обсудить эту тему с Лавровым, вызывает осторожный оптимизм, поскольку раньше позиция американской стороны была в том, что вообще с Россией нечего обсуждать, этот проект надо во что бы то ни стало остановить и если и вести какие-то разговоры, то их надо вести прежде всего с немцами. Если Блинкен хочет обсуждать эту тему с Лавровым, понимая, что Россия не готова отказаться от этого проекта, то это позволяет надеяться, что у американской стороны есть какие-то заготовки, нацеленные на достижение компромисса", — сказал эксперт в беседе с агентством.
Кортунов подчеркнул, что пока оптимизм в отношении этого заявления госдепа очень осторожный, так как позиция Вашингтона по теме "Северного потока 2" едва ли изменится, но если такой разговор состоится, то это в любом случае будет хорошо.
"Это прояснит ситуацию, это позволит оценить степень гибкости новой администрации, если таковая присутствует. Поэтому я не думаю, что позиция США будет принципиально меняться, но определённая гибкость не исключена и если она будет, то ей следует воспользоваться", — выразил уверенность эксперт.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
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