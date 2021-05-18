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Атаковавшие Colonial Pipeline хакеры получили от жертв $90 млн

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Группа хакеров DarkSide, атаковавшая оператора крупнейшего в США нефтепровода Colonial Pipeline, получила от своих жертв $90 млн выкупа в биткоинах, сообщает исследовательская компания Elliptic. По данным Elliptic, на криптовалютный кошелек DarkSide поступили переводы от 47 из 99 атакованных компаний, средняя сумма выкупа составила $1,9 млн. При этом сама Colonial Pipeline заплатила хакерам 75 биткоинов, что по курсу 8 мая составляет примерно $5 млн. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Colonial Pipeline заплатила хакерам около $5 млн в криптовалюте через несколько часов после атаки 8 мая сообщалось, что работа крупнейшего в Соединенных Штатах трубопровода Colonial Pipeline приостановлена из-за кибератаки. Впоследствии власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации, в стране был зафиксирован рост цен на бензин. В ночь на 14 мая компания Colonial Pipeline сообщила, что поставки топлива восстановлены в полном объеме. 18 мая в работе трубопровода снова возникли сбои. Колониальный трубопровод — крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.
Атаковавшие Colonial Pipeline хакеры получили от жертв $90 млн
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Рынки,Bloomberg,
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