Аналитик рассказал о резком взлете курса рубля

"Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 года и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает вверх очередной уровень сопротивления", — отмечает он.
"Можно вспомнить, как рубль рухнул на фоне президентской гонки в США осенью прошлого года или в начале пандемии коронавируса в мире весной. Безусловно, как и другие валюты развивающихся стран, российский рубль — это рисковый актив, и то, что негативным образом влияет на мировую стабильность, отрицательно сказывается и на рубле", — добавляет аналитик.
"Тут стоит понимать, что доля нерезидентов в российском госдолге снижалась на протяжении нескольких лет и уже составляет меньше 30%, а отключение от SWIFT навредит как российским банкам, работающими с зарубежными клиентами, так и наоборот, и в целом просто усложнит тривиальные процедуры", — указывает Маслов.
"Восстановление спроса на "черное золото" может ускориться ближе к началу отопительного сезона в конце третьего — начале четвертого квартала этого года, если очередной мутировавший штамм вируса не заставит правительства отдельных стран вводить чрезвычайные положения и локдауны", — заключил эксперт.