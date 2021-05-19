Аналитик рассказал о резком взлете курса рубля

Курс рубля сможет укрепиться до значений 2019 года ближе к концу текущего года или к началу 2022-го, если коронавирус будет побежден, и именно сырьевая компонента в российской валюте даст тот самый взрывной рост . Однако не стоит забывать о геополитике и сложных отношениях с Европой и США, которые все еще являются важнейшими торговыми партерами России. Ухудшение и без того тяжелой ситуации может привести к очередному витку ослабления российской валюты, рассказал агентству "Прайм" аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов

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"Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 года и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает вверх очередной уровень сопротивления", — отмечает он.

В целом, по его словам, российская валюта стала в некотором роде аутсайдером среди прочих валют развивающихся стран из-за увеличения геополитической компоненты в составе рубля.

"Можно вспомнить, как рубль рухнул на фоне президентской гонки в США осенью прошлого года или в начале пандемии коронавируса в мире весной. Безусловно, как и другие валюты развивающихся стран, российский рубль — это рисковый актив, и то, что негативным образом влияет на мировую стабильность, отрицательно сказывается и на рубле", — добавляет аналитик.

Продолжая разговор о политических факторах, эксперт отмечает, что важнейшим из них остается конфронтация с США и странами Запада, что на практике показало недавнее падение рубля из-за напряженности на границе с Украиной и учений российской армии на юге и в Крыму.

Санкционное давление на Россию оказало довольно ограниченное влияние на национальную валюту. Как показали недавно введенные санкции со стороны США, они вряд ли смогут критически ослабить рубль. Факторами риска остается вероятное отключение России от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российской госдолг.

"Тут стоит понимать, что доля нерезидентов в российском госдолге снижалась на протяжении нескольких лет и уже составляет меньше 30%, а отключение от SWIFT навредит как российским банкам, работающими с зарубежными клиентами, так и наоборот, и в целом просто усложнит тривиальные процедуры", — указывает Маслов.

Что касается второго немаловажного компонента — энергоресурсов, то здесь российская валюта в целом ведет себя аналогично прочим ресурсозависимым валютам, довольно адекватно реагируя на колебания цен. Последние зависят от спада спроса в Индии и Латинской Америке, где сейчас бушует пандемия COVID-19.