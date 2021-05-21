Криптовалюты отыграли часть потерь после обвала

В среду, 19 мая, биткоин обрушился на треть. День спустя отыграл часть потерь. В ночь на пятницу самая популярная криптовалюта торгуется на уровне 40 тысяч долларов.

Фото: Dado Ruvic/Reuters Dado Ruvic/Reuters

Триггером, который запустил распродажи, стало сообщение о введении новых крипто-ограничений в Китае. На самом деле, новация была только одна: теперь китайские банки и финансовые организации не могут предоставлять услуги по хранению и управлению криптовалютой, а также выпускать продукты, связанные с цифровыми активами. Ну, а новость о том, что в КНР введен запрет на использование «монет» в качестве платежного средства, оказалась, мягко говоря, несвежей. Еще несколько лет назад криптовалюты были признаны в Китае цифровыми активами, которые не принимаются к оплате. Но кого, как говорится, это волнует.

Рынок начал падать еще на минувшей неделе, когда Илон Маск сообщил , что электрокары Tesla больше нельзя купить за биткоины. В минувшие выходные он подлил масла в огонь. Дискутируя с пользователями Twitter, Маск не исключил того, что его компания может продать все свои крипто-активы. По крайней мере, так высказывания основателя Tesla были восприняты инвесторами. Ну, а тут еще новые гонения на крипту в Китае — неудивительно, что на рынке началась паника, а стоимость биткоина в моменте рухнула к 30 тысячам долларов.

Как обычно в таких случаях кто-то пытается минимизировать потери, а кто-то видит в этом хорошую возможность для покупок. Комментирует основатель инфраструктурного блокчейн-проекта Fragment Protocol Владимир Смеркис

Владимир Смерки основатель инфраструктурного блокчейн-проекта Fragment Protocol «Меня это, безусловно, затронуло, но с позитивной точки зрения, потому что с самого начала года я понимал, что биткоин не может расти до небес и, безусловно, коррекция необходима рынку. И то, что произошло, было отличной для меня возможностью пополнить свои позиции по биткоину, эфириуму и другим крупным криптовалютам, в которые я инвестировал».

Как результат, рынок криптовалют сжался вдвое с максимальных значений, зафиксированных в начале апреля, а триллион долларов — просто испарился. Пострадали обычные инвесторы, и не только они. Так, 12 криптовалютных миллиардеров потеряли 15,5 млрд долларов за девять торговых дней, подсчитал Forbes. Обвал лишил со-основателя Ethereum Виталика Бутерина статуса самого молодого криптомиллиардера в мире.

Вот как прокомментировал случившееся сопредседатель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещев:

Александр Трещев, сопредседатель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна: «Единственная ценность, которой обладает биткоин, как и любая другая криптовалюта — это мифы и, конечно же, спрос и предложение, основанные на этих мифах. Часто наивные люди ретранслируют информацию о сверхприбылях, возбуждают аппетит и желание у все большего количества людей нажить деньги легко, а не традиционным способом. Это ничем не обеспечено, никто не несет никакой ответственности за манипуляции. Пока что».

После обвала Илон Маск поспешил заверить, что Tesla на самом деле не начинала выходить из криптовалют. Другой вопрос — кто ему теперь поверит? И наверное, многие теперь припомнят ему историю с Dogecoin. Эта монета изначально была ничем иным, как шуткой в соцсетях. Но высказывания Илона Маска в Twitter превратили ее в одну из самых популярных криптовалют в мире.

Что касается обычных инвесторов, то потеряли они не только на обвале рынка. Примерно 80 млн долларов «увели» с осени прошлого года у американцев кибермошенники, выдававшие себя за Илона Маска в соцсетях, в основном — в Twitter. И теперь пострадавшие просят у Федеральной торговой комиссии США вернуть их деньги. Ну и возникают вопросы к администрации Twitter, которая, видимо, не спешила удалять аккаунты мошенников.