Криптовалюты отыграли часть потерь после обвала

Триггером, который запустил распродажи, стало сообщение
о введении новых крипто-ограничений в Китае. На самом деле, новация была только одна: теперь китайские банки и финансовые организации не могут предоставлять услуги по хранению и управлению криптовалютой, а также выпускать продукты, связанные с цифровыми активами. Ну, а новость о том, что в КНР введен запрет на использование «монет» в качестве платежного средства, оказалась, мягко говоря, несвежей. Еще несколько лет назад криптовалюты были признаны в Китае цифровыми активами, которые не принимаются к оплате. Но кого, как говорится, это волнует.