Биткоин подешевел более чем на 10%

За последние 24 часа биткоин подешевел на 12,38%, сообщает CoinMarketCap. Курс криптовалюты упал ниже отметки в $40 тысяч. Впервые с лета 2018 года доля биткоина на криптовалютном рынке опустилась ниже 40%. В среду, 19 мая, к 9.40 по московскому времени курс BTC составлял $39 514. Недельное падение биткоина составило 31,5%. В пике ушли также криптовалюты Ethereum (-16% за сутки и -31,6% за неделю) и Binance Coin (за последние 24 часа потерял 19,75% стоимости и 31,55% за семь дней). В целом, весь крипторынок показывает существенный спад, в том числе и Dogecoin (более 17% за неделю). Твиты инженера Биткоин начал рушиться 14 мая после заявления гендиректора Tesla Илона Маска о том, что BTC больше не будет приниматься при покупке электромобилей компании. "Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткоином", - написал миллиардер-изобретатель в Twitter. Стратег институциональной платформы LMAX Джоэл Крюгер уверен, что слова Маска о высоких энергозатратах на добычу биткоина, - только катализатор, а коррекция курса уже давно назрела. "Откат вызван в значительно большей техническим перегревом после параболического движения курса, опасениями по поводу роста инфляции в США и потенциальных последствий", - написал он в Twitter. Следующий скачок курса криптовалют вызвал еще один твит Илона Маска — он ответил пользователю, который заподозрил, что вскоре Tesla избавится от своих биткоин-активов и "расстроит держателей биткоинов". "В самом деле", — написал миллиардер. Спустя несколько часов Маск успокоил инвесторов, подчеркнув, что Tesla не продала ни одного своего биткоина. Он также отметил, что BTC - централизованная валюта, подконтрольная нескольким майнинг-компаниям. "Затопление одной угольной шахты в Синьцзяне почти убило шахтеров, а хешрейт биткоина падал на 35%. Звучит децентрализованно?" - написал он. Давление государства Последний удар по курсу биткоина нанес запрет властей КНР своим финансовым организациям предоставлять услуги, связанные с криптовалютами, - теперь китайские компании не могут хранить криптовалюты и управлять ими. Финансовые регуляторы Китая заявили, что криптовалюты "не поддерживаются реальной стоимостью", а их цены легко поддаются манипуляциям. Китайское законодательство при этом не защищает операции в криптовалюте, подчеркивается в заявлении. "Это финальная глава истории с затягиванием Китаем удавки на криптовалюте", - считает Bloomberg управляющий партнер и сооснователь криптовалютного банка Nexo Антоний Тренчев. Еще одной причиной падения стоимости биткоина стала проверка властями США биржи Binance, сообщает со ссылкой на руководителя отдела анализа данных криптоброкера CEX.IO Broker Юрия Мазура газета "Известия". Он также предположил, что BTC может упасть до $35 тысяч. Возможен и рост курса криптовалюты до $75 тысяч, добавил эксперт. Но негативный вариант развития событий все же более вероятен, подчеркнул Мазур.