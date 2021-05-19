Стоимость биткоина может упасть до $30 тысяч

В настоящее время цена биткоина может либо опуститься до $30–38 тысяч, либо подняться до $100 тысяч, но негативный сценарий является более вероятным. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

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Стоимость биткоина 17 и 18 мая три раза опускалась ниже $43 тысяч. С 13 мая курс криптовалюты установился на графиках ниже отметки в $50 тысяч, тогда как месяцем ранее его значения демонстрировали исторические максимумы. Самая популярная цифровая валюта существенно падала в цене в связи с заявлениями Илона Маска.

Еще одним фактором снижения курса является критика криптовалют со стороны главы SEC Гэри Генслера, обратившего внимание на защиту прав потребителей при обсуждении биткоина в рамках слушаний в конгрессе, заявил руководитель инвестиционного департамента ICBF Аарон Хомский.

Заявления Маска повлекут за собой уменьшение зависимости токенов от информационной повестки, что в конечном итоге поможет укрепить позиции цифровых валют, считает руководитель отдела анализа данных криптоброкера CEX.IO Broker Юрий Мазур.

Согласно негативно сбалансированному сценарию, в условиях давления регуляторов ожидается, что стоимость главной криптовалюты будет находиться в диапазоне $38–65 тысяч, полагает Хомский.

Согласно оптимистичному прогнозу, в частности, в случае одобрения создания биржевых паевых инвестиционных фондов с цифровыми активами и притока средств клиентов банков с Уолл-стрит на рынок, токен может вырасти в цене до $100 тысяч и больше.