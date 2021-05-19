Экспорт полиэтилена из России в страны Европы вырастет в ближайшие годы. Об этом сообщает Argus Media.

В 2024-2025 годах компания «Русгаздобыча» планирует ввести в эксплуатацию в порту Усть-Луга (Ленинградская область) газохимический комплекс и выпускать на нем 1,6 миллиона тонн полиэтилена низкого давления в год, 0,9 миллиона тонн линейного полиэтилена низкой плотности в год и 0,4 миллиона тонн металлоценового линейного полиэтилена низкой плотности в год.

Это сделает комплекс крупнейшей единичной мощностью по выпуску полиэтилена в мире. «Русгаздобыча» планирует продавать большую часть полиэтилена на экспорт, главным образом — в страны Европы, Турцию и Китай. Также компания не исключает возможность поставки полиэтилена на российский рынок.

Ранее «Газпром» сообщил о планах создать в районе Усть-Луги комплекс по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа — самый мощный в России по объему переработки (45 миллиарда кубических метров в год) и крупнейший в Северо-Западной Европе по объему производства (13 миллионов тонн СПГ, до 3,8 миллиона тонн этановой фракции, до 2,4 миллиона тонн СУГ и 0,2 миллиона тонн пентан-гексановой фракции).

«Все это является очень плохой новостью для стран Прибалтики. Из-за своей необдуманной политики они уже потеряли почти весь экспорт из России и постепенно лишаются транзита из Белоруссии. А с расширением порта Усть-Луга ставит жирный крест на всех мечтах Литвы, Латвии и Эстонии о возвращении транзита», — сообщает «Царьград».

Четырехдневные испытания по отключению Латвии, Литвы и Польши от энергокольца БРЭЛЛ показали, что при новом режиме энергоснабжения цены будут неизбежно расти.

В странах Прибалтики электричество — недешевое удовольствие, снабжение обходится семье в 45 евро в месяц. При этом потребление ресурса постоянно растет. Основными покупателями выступают домохозяйства, тогда как на промышленность приходится менее 20%. Объем поставок из России и Белоруссии по энергетическому кольцу БРЭЛЛ составляет около 5 млрд киловатт-часов. В 2025 году Прибалтика собирается выйти из энергокольца и объединить линии электропередач с Западной Европой, пишет РИА Новости.

Стоимость ресурса в регионе выросла в цене почти на 9% во время тестового отключения ЛЭП с 8 по 11 апреля. Это говорит о неизбежности роста цен на электроэнергию после отключения от сети БРЭЛЛ.

После того как Белоруссия наконец-то запустила собственную атомную электростанцию, Литва начала с удвоенной силой выстраивать вокруг нее фронт энергетической блокады. И надо признать, что в какой-то момент кампания по борьбе с «небезопасным объектом» у самых границ ЕС получила широкую поддержку и могла стать эффективным инструментом давления на режим Александра Лукашенко . Но, как это часто бывает, что-то пошло не так. В последний момент прибалтийские соседи дали задний ход и вышли из бойкота. Им оказались важнее собственные интересы, в числе которых — дешевая, пусть и политически небезупречная электроэнергия. Как белорусский мирный атом поссорил европейских партнеров и какими могут быть последствия этого конфликта — в материале «Ленты.ру».

Вашего электричества нам не надо

Задолго до того, как 7 ноября 2020 года белорусы запустили свою АЭС в Островце, Литва заявила, что покупать электричество с нее не будет, поскольку объект построен с многочисленными нарушениями. Но тогдашний премьер-министр Саулюс Сквернялис давал понять, что давить в этом вопросе на соседей не станет.

Однако позиция Вильнюса изменилась после президентских выборов в Белоруссии и жестких репрессий в отношении белорусской оппозиции. Литва настаивала на том, чтобы ее прибалтийские соседи тоже отказались от закупок электроэнергии с Белорусской АЭС по политическим мотивам. Латвия и Эстония уже не могли позволить себе колебания, и дело не только в добрых отношениях с Литвой: после того как Евросоюз отказался признавать легитимность Лукашенко, сотрудничество с «последним диктатором Европы» выглядело бы попросту неприлично.

Эстония согласилась легко, поскольку уже реализует собственную ядерную программу. Предполагается, что к 2035 году в стране появится своя небольшая АЭС, может быть, даже не одна. Латвии бойкот совершенно невыгоден — как уже писала «Лента.ру», она надеялась решить с помощью Белорусской станции проблему с высокими ценами на электричество, из-за которой в стране закрываются даже крупные предприятия. Но 25 августа Рига все же уступила.

Но воплотить соглашение о бойкоте оказалось не так-то просто. Дело в том, что еще с советских времен в регионе существует энергетическое кольцо БРЭЛЛ (Белоруссия — Россия — Эстония — Литва — Латвия), объединяющее энергосистемы этих стран. Соответственно, раньше страны Прибалтики покупали электроэнергию и у России, и у Белоруссии. Но Белоруссию из этой схемы исключили, а без электричества из России прибалты не могут.

О степени зависимости прибалтийских стран от электричества из России можно судить по данным российского оператора электросетей « Интер РАО ». В прошлом году крупнейшим покупателем «Интер РАО» была Литва — на нее пришлось 27 процентов от общего объема поставок. В базовом прогнозе «Интер РАО» на 2021-й около трети поставок приходится на Литву и Латвию.

Россия планирует поставить за границу 15 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что на 28 процентов больше прошлогоднего показателя. Рост поставок в страны ЕС обеспечили, в частности, сильные морозы в начале года. Средний объем месячной поставки в Прибалтику составил 418 миллионов киловатт-часов, тогда как в 2019-м этот показатель составлял 303 миллиона киловатт-часов.

Единственный способ гарантированно не дать продукции БелАЭС попасть на территорию Прибалтики — это разорвать кольцо БРЭЛЛ. Латвия, Эстония и Литва именно так и собирались сделать, чтобы подключиться к системе Евросоюза. Проблема в том, что это станет возможно только в 2025 году. Как поддержать общий политический курс и при этом не остаться без электричества?

Выход был найден в кратчайшие сроки: система сертификации энергии. БелАЭС перейдет из нынешнего тестового режима работы в режим промышленной эксплуатации в апреле-мае, но точка входа импортной электроэнергии из России в Прибалтику уже переместилась с белорусско-литовской на российско-латвийскую границу.

В начале ноября 2020 года глава Госкомиссии Латвии по регулированию общественных услуг Роланд Ирклис заявил, что отныне Россия, имеющая межсетевое соединение с Белоруссией, обязана предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из РФ, не белорусского происхождения. Вскоре литовский оператор Litgrid сообщил, что вместе с латвийским AS Augstsprieguma tīkls и эстонским Elering AS согласовал методику, по которой у импортированной из России электроэнергии должна быть гарантия происхождения. Но тут есть ряд нюансов.

Оправдавшиеся подозрения

Принятый в Литве закон гласит, что на энергетический рынок не может попадать электроэнергия третьих стран, где действуют небезопасные АЭС, «за исключением электроэнергии, которая необходима для обеспечения надежности литовской энергосистемы». Председатель Госслужбы регулирования энергетики (ГСРЭ) Литвы Инга Жилене считает, что пока Вильнюс полностью не прекратит покупать электричество у стран, не входящих в ЕС, этот закон не заработает до синхронизации с европейской энергосистемой.

Политик Жигимантас Павиленис заявил, что в методике сертифицирования электричества, поступающего на рынок страны, кроются большие проблемы. Ведь для создания системы сертификации поправки к закону о торговле электроэнергией нужно было принимать не только в Прибалтике, но и в России, чтобы сертификация шла по единым стандартам — а Россия не готова идти на поводу у западных соседей.

То, что Россия будет выписывать векселя, не вызывает доверия. Нет гарантии, что не будет подмены и мы не купим белорусское электричество под видом российского. Мы сами не отследим происхождение. Электрон — не фрукт и не овощ, его не проверишь

Бывший министр энергетики Жигимантас Вайчюнас признал, что стоял перед тяжелым выбором, но «другие сценарии были еще хуже». В результате литовские линии электропередач остались открытыми как для эстонских, так и для латвийских торговцев, нагрузка в этом направлении ограничена в пределах 62 процентов. Главное, по словам министра Вайчюнаса, — «не дать денег белорусам».

Но большинство литовских экспертов сочли это решение провалом, и их подозрения, похоже, оправдались. В начале января новый министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис рассказал, что Латвия по-прежнему торгует белорусской электроэнергией, которая поступает и в Литву. По его мнению, Россия злоупотребляет своим положением. «Нет сертификатов, есть лишь справки», — сказал Крейвис.

В январе министр привел и конкретные цифры: Литва по вине латышей закупила белорусской электроэнергии почти на четыре миллиона евро. За год же, как он уверяет, эта сумма составит 120 миллионов евро. «Ровно столько же закупается на латвийской бирже. Эта электроэнергия физически поступает не в Латвию, а через нашу границу в Литву. И, поскольку у нас очень большой дефицит электроэнергии, мы ее используем и платим за нее», — заявил Крейвис на заседании литовского парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне.

Следить за «чистотой» поступающей в Литву электроэнергии по договору должна была Латвия — то есть Ригу фактически обвинили в нарушении договоренностей и политического бойкота. Рига эти обвинения отвергла. В Министерстве экономики Латвии допускают, что, возможно, литовская сторона путает физические потоки с коммерческими. «Конечно, никакие коммерческие потоки из Беларуси в Латвию не попадают. Но если в Беларуси мощность энергопотока больше, а в Литве сопротивление меньше, то чисто по законам физики электричество течет в сторону Литвы. Здесь надо отделять одно от другого», — заявил представитель ведомства Эдий Шайцанс.

Еврокомиссар Кадри Симпсон, курирующая вопросы энергетики, заявила, что не располагает доказательствами того, что на рынке стран Прибалтики идет торговля электроэнергией, произведенной в Белоруссии. «Коммерческий обмен с Беларусью эффективно остановлен 3 ноября прошлого года, когда АЭС была подключена к сети. У нас нет доказательств, которые могли бы подтвердить, что поступающая в страны электроэнергия из России закуплена в Беларуси», — сказала еврокомиссар.

Однако добавила, что за поступающей информацией по этой теме в Европе внимательно следят. По словам Симпсон, физические перетоки электроэнергии из Белоруссии в Прибалтику неизбежны, но эту проблему поможет решить только отсоединение республик от постсоветского энергокольца БРЭЛЛ.

Взаимоисключающие показания

В Литве успокаивающим заявлениям не верят. В конце февраля Дайнюс Крейвис вновь обратился в Еврокомиссию и попросил помощи в разработке новой трехсторонней методики, которая блокировала бы белорусскую электроэнергию, поскольку она действительно поступает на литовский рынок.

Это создает угрозу проекту синхронизации линий электропередачи балтийских стран с ЕС, создает зависимость от импорта из третьих государств, и таким образом препятствует достижению целей зеленой энергетики Евросоюза

В марте Литва предложила Латвии и Эстонии откорректированную методику торговли электроэнергией с Россией.

«Ее главный принцип заключается в том, что попадание электроэнергии, которой будут торговать на рынках стран Балтии, возможно только через физические сечения, провода Латвии и Эстонии Торговля физическим потоком, который идет через границу Литвы, не осуществляется», — объяснил министр.

На тот случай, если Рига и Таллин снова подведут, у Вильнюса предусмотрены «правовые и технические меры».

Российские специалисты обвиняют Литву в дезинформации. Главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика.ру» Борис Марцинкевич утверждает, что объем перетоков электроэнергии в сечении Белоруссия — Литва сегодня равен нулю, что подтверждает и сайт компании Litgrid — оператора системы передачи электроэнергии Литовской Республики. Этот показатель держится с 4 ноября 2020 года, как только состоялся первый пуск первого энергоблока БелАЭС.

Эксперт подчеркивает, что энергетические системы основной территории России (кроме Калининградской области) и Литвы не имеют соединения по линиям электропередач, поэтому поставки российской электроэнергии в Литву шли по маршруту Россия — Белоруссия — Литва. Еще в ноябре 2020 года в пресс-службе «Интер РАО» подтвердили, что договор на поставку электроэнергии по сечению Белоруссия — Литва прекратил действие. С 5 ноября компания начала и продолжает по сей день поставки российской электроэнергии в коммерческом сечении Псковская область — Латвия через генерирующие мощности ОГК-2 (дочерней структуры «Газпром Энергохолдинга»).

Нет и никаких четырех миллионов евро платежей. Куда исчезла эта сумма, пусть у господина министра выясняют соответствующие контролирующие и надзирающие органы Литовской Республики

главный редактор «Геоэнергетика.ру» Борис Марцинкевич

Псковская область может получать энергию из Белоруссии, с энергосистемой которой Россия соединена тремя высоковольтными ЛЭП. Но в Прибалтику, по уверениям россиян, они белорусское электричество не продают. «Интер РАО» сообщает, что готова предоставить доказательства происхождения своего электричества.

По словам Марцинкевича, сложилась запутанная ситуация. Латвии необходимы поставки электроэнергии из России. Цены ее устраивают. Значит, поставки будут осуществлены в полном соответствии с правилами энергобиржи NordPool.

«Правила эти таковы, что Литва, ставшая энергодефицитной после закрытия Игналинской АЭС, вынуждена закупать электроэнергию и у Латвии — в тех случаях, когда она способна сделать самое выгодное ценовое предложение», — объясняет эксперт.