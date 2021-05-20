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Рубль утром слабо колеблется к доллару и евро

Праймиещё 7
1 час назад
Рубль в начале торгов в четверг мало меняется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
73,83 рубля составил курс доллара по данным Московской биржи
Фото: © РИА Новости. Максим Блинов © РИА Новости. Максим Блинов
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.05 мск четверга рос на 4 копейки — до 73,83 рубля, курс евро снижался на 2 копейки – до 89,93 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,09% — до 66,72 доллара за баррель.
Рынки,Московская биржа,
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