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Биткоин подорожал на 30% со вчерашнего минимума

Газета.Ruиещё 2
19 мая 2021
Биткоин подорожал на 30% со вчерашнего минимума, сообщает РБК. Отмечается, что утром 20 мая после резкого падения до $30 тыс. курс криптовалюты поднялся выше $40,7 тыс. По данным издания, снижение котировок криптовалют привело к массовым ликвидациям позиций трейдеров. За последние 24 часа торговые площадки принудительно закрыли позиции 727 тыс. пользователей, один из них лишился $67 млн на сделке с биткоином. Ранее аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" прокомментировал резкое падение биткоина, который подешевел вдвое с апрельского исторического максимума. Также сообщалось, что цена биткоина опустилась ниже $40 тысяч. За неделю криптовалюта подешевела на 31%. Падение началось после того, как Илон Маск заявил, что компания Tesla больше не будет продавать электромобили за биткоины. Еще одну волну паники на рынке запустила новость о том, что Китай запретил финансовым организациям предоставлять услуги по хранению и управлению криптовалютой.
Биткоин подорожал на 30% со вчерашнего минимума
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Рынки,Илон Маск,
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