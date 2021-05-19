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Росстат назвал уровень недельной инфляции в России

Прайм
3 часа назад
Недельная инфляция в России с 12 по 17 мая вторую неделю подряд оставалась на уровне 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 3,1%, сообщает Росстат.
0,1% составила недельная инфляция в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"За период с 12 по 17 мая 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала мая – 100,3%, с начала года – 103,1%", — говорится в сообщении.
В предыдущую неделю Росстат также зафиксировал инфляцию в РФ на уровне 0,1%. До этого инфляция три недели подряд держалась на уровне 0,2%.
Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин и дизтопливо не изменились.
Росстат также сообщает, что цены на проживание в гостиницах всех категорий выросли в диапазоне от 1% до 3,8%, в хостелах — на 1,7%. Путевки в дома отдыха подорожали на 0,4%, в санатории — на 0,8%.
В апреле, по данным Росстата, инфляция в России замедлилась в месячном выражении до 0,6% с 0,7% в марте, в годовом — до 5,5% с 5,8%.
По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2021 года составит 4,7-5,2%, а к целевому уровню в 4% вернется в середине следующего года и будет находиться вблизи этих 4% в дальнейшем. При этом Минэкономразвития пока сохраняет свои оценки по уровню инфляции в России по итогам 2021 года на уровне 4,3%.
Рынки,Минэкономразвития,Центральный банк России,Росстат,
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