Эксперт рассказал, когда укрепится рубль

Помимо окончания пандемии, важным фактором играет внешняя политика страны. Рубль окрепнет, когда сложные отношения с важными торговыми партнёрами - США и Европой - станут лучше. В противном случае, при ухудшении во взаимодействии со странами запада, рубль может ждать обвал.

Также аналитик не исключил, что отечественная валюта может вернуться на уровень 2014 года.

Ранее «Рамблер» писал, что Россия может полностью отказаться от доллара. Это связано с укреплением торговых отношений с Китаем, с которым расчеты за поставки происходят в евро. Также финансисты считают, что не стоит держать много долларов на своём сберегательном счете. Для балансировки инвестпортфеля следует купить ещё евро и юани.