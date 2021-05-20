Эксперт рассказал, когда укрепится рубль

Рубль может закрепить свои позиции, когда в России закончится пандемия. Такое мнение озвучил
финансовый аналитик Андрей Маслов
в интервью агенству ПРАЙМ.
Помимо окончания пандемии, важным фактором играет внешняя политика страны. Рубль окрепнет, когда сложные отношения с важными торговыми партнёрами - США и Европой - станут лучше. В противном случае, при ухудшении во взаимодействии со странами запада, рубль может ждать обвал.
Также аналитик не исключил, что отечественная валюта может вернуться на уровень 2014 года.
«Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 года и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает вверх очередной уровень сопротивления», - сказал аналитик.
Ранее «Рамблер» писал, что Россия может полностью отказаться от доллара. Это связано с укреплением торговых отношений с Китаем, с которым расчеты за поставки происходят в евро. Также финансисты считают, что не стоит держать много долларов на своём сберегательном счете. Для балансировки инвестпортфеля следует купить ещё евро и юани.