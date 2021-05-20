В США отказались списывать долги темнокожим фермерам

Банки США отказались списать темнокожим фермерам займы на несколько миллиардов долларов за счет денег, выделенных правительством. Финансовые организации боятся понести убытки от досрочного погашения долгов и просят власти оплатить компенсации сверх утвержденной суммы, пишет The New York Times

Фото: Manish Swarup / AP Manish Swarup / AP

Сейчас на цели списания долга темнокожего населения страны, работающего в сельском хозяйстве, утверждена сумма в размере четырех миллиардов долларов. Данная инициатива направлена на устранение многолетней дискриминации прав меньшинств со стороны кредиторов и министерства сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture (USDA)). Американский Конгресс одобрил финансирование в марте 2021 года в рамках пакета государственных мер стимулирования на 1,9 триллиона долларов, принятого с приходом нового президента Джо Байдена . Данная инициатива погрязла в спорах и судебных разбирательствах.

Три крупнейшие банковские организации — Американская ассоциация банкиров (American Bankers Association), Независимое сообщество банкиров Америки (Independent Community Bankers of America) и Национальная ассоциация сельских кредиторов (National Rural Lenders Association) жалуются, что досрочное погашение крупного долга дорого им обойдется.

Аргументы банков строятся на том, что их организации зарабатывают на ссудах. При выдаче займа фермеру учитывают величину процентов в течение всего срока действия ссуды и возможность перепродажи долга другому инвестору. Таким образом, когда заемщики погашают свои долги досрочно, кредиторы теряют прибыль, на которую рассчитывали. Банки настаивают, чтобы министерство сельского хозяйства страны выделило им больше денег, чтобы они не лишились дохода.

В случае несогласия министерства пойти на такие условия, банки угрожают отказами в выдаче кредитов темнокожим фермерам.

«Если USDA не будет компенсировать банкам убытки из-за неплатежеспособности фермеров и владельцев ранчо, это может привести к полной остановке выдачи им новых кредитов», — написали представители банков в апрельском письме министерству.

Президент некоммерческой организации «Национальная ассоциация темнокожих фермеров» (National Black Farmers Association (NBFA)) Джон Бойд-младший высказал негодование, что после десятилетий дискриминации темнокожих в кредитовании банки жалуются на потерю прибыли.

USDA не планирует менять свою программу, а требования кредиторов отвергает, так как дополнительное финансирование по списанию ссуд возложит чрезмерное бремя на налогоплательщиков страны — свыше четырех миллиардов долларов. Чиновники уверены, что списание долгов начнется в ближайшие недели.

Кроме того, в апреле белые фермеры подали в суд на министерство сельского хозяйства США с жалобой на то, что из-за этой инициативы властей они стали жертвами обратной дискриминации.