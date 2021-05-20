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Стоимость биткоина упала почти на 7,5%

Лера Букина
2 часа назад
Торговая сессия завершилась падением биткоина на 7,3%. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.
Стоимость биткоина упала почти на 7,5%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На 08:38 мск курс этой криптовалюты находился на уровне 38 тысяч долларов за единицу.
Еще большее падение произошло у криптовалюты Ethereum – она подешевела на 23,7%, до 2,4 тысячи долларов за единицу.
Самая популярная криптовалюта - биткоин - в последнее время стала особенно остро реагировать на заявления Илона Маска. Глава Tesla ранее два раза обрушил ее стоимость.
Ранее «Рамблер» сообщал, что биткоин за неделю потерял 20 тысяч долларов.
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