Стоимость биткоина упала почти на 7,5%

Торговая сессия завершилась падением биткоина на 7,3%. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

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На 08:38 мск курс этой криптовалюты находился на уровне 38 тысяч долларов за единицу.

Еще большее падение произошло у криптовалюты Ethereum – она подешевела на 23,7%, до 2,4 тысячи долларов за единицу.

Самая популярная криптовалюта - биткоин - в последнее время стала особенно остро реагировать на заявления Илона Маска. Глава Tesla ранее два раза обрушил ее стоимость.