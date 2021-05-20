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Биткойн снижался в ходе торгов более чем на 9%

ТАССиещё 1
20 мая 2021
Биткойн в ходе торговой сессии ускорял снижение до $36,848 тыс. (-9,29%), свидетельствуют данные портала Coindesk на 17:40 мск.
Биткоин потерял в цене 9%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По данным на 18:20 мск курс биткойна находился на уровне $38,136 тыс. (-6,12%).
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".
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