Цены на золото завершили с повышением шестой день подряд

Фьючерсы на золото в четверг завершили с повышением уже шестую сессию подряд, что является самым длинными периодом роста в 2021 году.

Фото: © РИА Новости. Сергей Субботин © РИА Новости. Сергей Субботин

Золото начало дешеветь на электронных торгах в среду после публикации протоколов апрельского заседания ФРС , согласно которым в руководстве центрального банка полагают, что ускорение инфляции, скорее всего, имеет "временный характер".

В то же время, в протоколах говорилось, что руководители ФРС могут вскоре обсудить пути сворачивания масштабных стимулирующих мер, введенных в ходе пандемии.

"В последние несколько дней инвесторы сделали ряд крупных шагов к принятию традиционной роли золота, как превосходного инструмента хеджирования (рисков) инфляции и ослабления валют", – заметил Брайен Лундин, редактор Gold Newsletter.

"Следующим шагом, который пока не сделан, станет признание того, что повышения процентной ставки ФРС, хотя и возможны, будут сильно отставать от темпов инфляции, поскольку так и должно быть", – отметил Лундин вскоре после публикации протоколов ФРС.

"Когда это понимание придет, инвесторы обнаружат, что золото остается лучшим способом защитить активы от высоких темпов инфляции", – добавил Лундин.

Июньские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 40 центов, или на 0,02%, до 1881,90 доллара за унцию после роста на 0,7% в среду. Котировки росли уже шестой день подряд, что является самым продолжительным подъемом с 29 июля 2020 года, когда цены завершили девятидневный период роста, согласно данным FactSet. Наиболее активно торгующиеся контракты в четверг достигли максимума закрытия с 7 января.

Июльские фьючерсы на серебро прибавили 4 цента, или примерно 0,2%, достигнув 28,07 доллара за унцию.

"Некоторые участники полагают, что, если экономика будет демонстрировать быстрый прогресс в достижении целей Комитета (по операциям на открытом рынке), то в определенный момент на ближайших заседаниях можно будет начать обсуждение планов по корректировке темпов покупки активов", — говорилось в протоколах заседания ФРС, опубликованных в среду.

"Темпы покупки активов должны были замедлиться в какой-либо момент, однако временных рамок или реальных целевых уровней пока не появлялось", говорит Джефф Райт, инвестиционный директор Wolfpack Capital. В протоколах заседания скорее была обозначена позиция ФРС, а ее политика пока не изменилась, считает эксперт.

Росту котировок золота в четверг способствовало отсутствие конкретных деталей о планах ФРС по сворачиванию денежно-кредитного стимулирования, а также тот факт, что центральный банк был в меньшей степени обеспокоен ускорением инфляции, чем в исторической перспективе, заявил он. Цены на золото могут продолжить расти, однако "столкнутся с сопротивлением и фиксированием прибыли на уровнях выше 1900 долларов за унцию", добавил Райт.

Экономические данные, вышедшие в четверг, рисуют неоднозначную картину.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе упало на 34 000 до 444 000, что является самым низким значением с начала пандемии в середине марта 2020 года. Экономисты, опрошенные Dow Jones и WSJ, ожидали падения числа заявок с учетом коррекции на сезонные колебания до 452 000.

"Данные по заявкам на пособие по безработице были восприняты неверно, — сказал Райт. – Число первичных заявок оказалось лучше прогнозов, однако число вторичных заявок выросло примерно на 111 000, до 3,75 млн, поэтому в целом отчет представляется противоречивым и не является негативным фактором для золота в краткосрочной перспективе".

Тем временем индекс деловой активности ФРС-Филадельфия в мае снизился до 31,5 против апрельского значения 50,2, которое стало максимальным за 50 лет.

Кроме того, индекс опережающих экономических индикаторов США, рассчитываемый Conference Board, в апреле продемонстрировал самый существенный рост с июля прошлого года, прибавив 1,6% после роста на 1,3% в марте.

Фьючерсы на медь на COMEX падали второй день подряд. Июльские контракты на этот металл потеряли 0,2%, достигнув 4,57 доллара за фунт, после падения более чем на 3,0% в среду.