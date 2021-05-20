Минэкономразвития зафиксировало стабилизацию цен

"Такого еще не было, чтобы мы вторую полную неделю имели такие параметры, то есть ситуация стабилизируется", - отметил он.
"Двузначных мощных всплесков инфляции, которые были с начала года по сахару, растительному маслу, крупам и другим продуктам питания, возможно, до конца года мы уже и не увидим, - рассказывает "РГ" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade. - Но поскольку правительство будет перенастраивать взаимоотношения с поставщиками, убирая договоренности по ценовым потолкам и заменяя их системой ограничивающих экспорт квот и субсидий производителям, то есть сугубо рыночными долгосрочными механизмами, то эта ситуация все еще способна приводить к сравнительно небольшим всплескам стоимости отдельных групп аграрной продукции в пределах 5-7 процентов".