Курсы доллара и евро устремились вниз

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 40 362 сделки на сумму 156,69 миллиарда рублей.

Курс евро уменьшился на 27,01 копейки. Стоимость европейской валюты составила 89,80 рубля. Всего на ЕТС было заключено 4870 сделок на сумму 24,88 миллиарда рублей.