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Курс доллара на Московской бирже вырос до 73,57 рубля

ТАСС
3 часа назад
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4,25 копейки и составил 73,5725 рубля.
73,57 рубля составил курс доллара к рублю
Фото: ТАССТАСС
Курс евро повысился на 6,25 копейки и составил 89,975 рубля.
Рынки,Московская биржа,
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