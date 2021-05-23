$80 за баррель: аналитики объяснили рост цен на нефть

Нефтяные котировки растут — спрос восстанавливается на фоне массовой вакцинации и снятия карантинных мер. К тому же "пандемические" запасы уже иссякли, сделка ОПЕК+ ограничивает производство, а летом — сезонный всплеск потребления горючего. О том, чего стоит ждать от мирового рынка до осени, рассказывает в своей статье колумнист РИА Новости Наталья Дембинская

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ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ

В прошлом году нефтяная отрасль пережила несколько волн падения. Сказался комплекс факторов, главные из которых — перепроизводство при резком сокращении спроса, а также пандемия и локдаун. В марте прошлого года нефть подешевела более чем в два раза — до 30 долларов за баррель. Однако самые жесткие ограничения позади, вакцинация набирает обороты во всем мире. Спрос на топливо растет, и рынок отыграл ковидное падение практически полностью.

В конце марта Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказало увеличение спроса в этом году до 96,5 миллиона баррелей в сутки и возмещение около 60 процентов прошлогодних пандемийных потерь.

С января нефть подорожала на 30%, цены сравнялись с докризисными. Восемнадцатого мая котировки марки Brent достигли 70 долларов за баррель.

Томас Варга, аналитик нефтяной брокерской компании PVM, отметил, что "эйфория отражает общую уверенность в том, что оживление экономики будет сопровождаться восстановлением спроса".

Оптимизм усиливает и статистика из Китая. Там на фоне восстановления экономики и улучшения эпидемиологической обстановки промышленное производство за первые четыре месяца 2021-го увеличилось на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А объем переработки импортной нефти независимыми китайскими НПЗ — на 15%.

ВОЗМОЖНАЯ НЕХВАТКА

Как утверждают эксперты, мировой нефтяной рынок сейчас в целом сбалансирован, спрос соответствует предложению.

"Решения ОПЕК+ по постепенному увеличению добычи отвечают сезонному росту спроса и одновременно учитывают, что эпидемия коронавируса в Индии негативно влияет на глобальную ситуацию", — говорит Олег Богданов, ведущий аналитик QBFБ.

Но все же рынок подогревают опасения, что долгосрочные поставки не поспеют за восстановлением потребления в ближайшие годы, так как международные нефтяные компании уменьшают инвестиции в добычу из-за экологических проблем.

"ОПЕК и другие крупные поставщики, сокращавшие производство в пандемию из-за падения спроса, возвращают на рынок изъятые баррели. Но неясно, хватит ли у них свободных мощностей", — подчеркивает Financial Times.

Еще один фактор — к концу апреля накопленные в эпидемию запасы топлива практически иссякли. В хранилищах развитых стран осталось чуть более 20 процентов "пандемических излишков". Если в прошлом июле было 249 миллионов баррелей, то в феврале, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), лишь 57. Это также результат сделки ОПЕК+.

Как указывает МЭА, остатки "пандемических запасов" практически целиком сосредоточены в Китае. А, например, в американских хранилищах — 1,28 миллиарда, как до кризиса.

НЕФТЬ ПЕРЕОЦЕНИЛИ

Таким образом, пока движение к 70 за баррель во многом продиктовано позитивными ожиданиями, но фундаментально нефть переоценена. Согласно расчетам Меружана Дадаляна, заместителя генерального директора по управлению частным капиталом и инвестициями General Invest, объективно котировки сейчас должны быть на уровне 40-50 долларов.

Аналитик отметил, что "сейчас на цену влияет многое. Прежде всего это политика ОПЕК — увеличенные квоты на добычу еще не добрались до рынка. Но существенный риск — вероятность снятия санкций с Ирана. Это принесет около полутора миллионов баррелей в день, что окажет серьезное давление на котировки".

По прогнозу General Invest, увеличение квот ОПЕК и отмена ограничений для Тегерана опустят нефть до 50-55 долларов — ближе к фундаментальному показателю. Если цены закрепятся выше 70, а инфляция в мире продолжит расти, Brent может подскочить и до 90-95. Однако этот будет исключительно спекулятивный эффект.

СКАЧОК СПРОСА НА НЕФТЬ УЖЕ МАЯЧИТ НА ГОРИЗОНТЕ?

Аналитики в целом полагают, что сама структура рынка, способствующая быстрому потреблению нефти, и соглашение ведущих поставщиков о сдерживании производства продолжат толкать цены вверх, несмотря на временные спады.

По прогнозу Rystad Energy, в 2021-м спрос на нефть увеличится на шесть процентов в годовом исчислении — c 89,6 миллиона баррелей в сутки до 95,4, а в 2022-м — до 99,4.

А по мнению одного из крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs, скачок спроса на нефть, который произойдет на горизонте следующих шести месяцев, будет "самым масштабным за всю историю наблюдений". Это объяснили грядущим повсеместным открытием границ после массовых прививок от COVID-19.

В отчете банка указывается что "повышенный интерес к поездкам и ускорение вакцинации в Европе приведет к беспрецедентному росту спроса — плюс 5,2 миллиона баррелей в сутки". И вывод: уже летом нефть подорожает до 80 долларов.