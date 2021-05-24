Курс доллара: эксперт предсказал рост до 75 рублей

Рублю вряд ли удастся подняться выше уровня в 73,5 доллара в среднесрочной перспективе. Таким мнением поделился аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в комментарии "Свободной прессе".

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По мнению эксперта, две недели назад улучшение восприятия страновых рисков России вернули доллар в диапазон 73-75 рублей, однако рублю не так и не удалось подняться до нижней границы этого диапазона.

Даже учитывая общую слабость американской валюты на FOREX и поддержку, которую оказывает рублю налоговый период, пара доллар-рубль уперлась в границу 73,5 рубля и категорически отказывается проходить его вниз.

«Ниже начинаются агрессивные покупки доллара. Полагаем, что этот уровень может оказаться среднесрочной поддержкой. Когда налоговый период закончится, курс, вероятно, попробует оттолкнуться от него, чтобы уйти обратно на 75», - полагает Голубовский.

Эксперт также предположил, что рост евро к доллару в среднесрочной перспективе закончился, добравшись до уровня 1,22 доллара за единицу европейской валюты.