Курс доллара: эксперт предсказал рост до 75 рублей

По мнению эксперта, две недели назад улучшение восприятия страновых рисков России вернули доллар в диапазон 73-75 рублей, однако рублю не так и не удалось подняться до нижней границы этого диапазона.
Даже учитывая общую слабость американской валюты на FOREX и поддержку, которую оказывает рублю налоговый период, пара доллар-рубль уперлась в границу 73,5 рубля и категорически отказывается проходить его вниз.
«Ниже начинаются агрессивные покупки доллара. Полагаем, что этот уровень может оказаться среднесрочной поддержкой. Когда налоговый период закончится, курс, вероятно, попробует оттолкнуться от него, чтобы уйти обратно на 75», - полагает Голубовский.
Эксперт также предположил, что рост евро к доллару в среднесрочной перспективе закончился, добравшись до уровня 1,22 доллара за единицу европейской валюты.
Ранее, как писал «Рамблер», финансовый аналитик Андрей Маслов высказал мнение, что рубль окрепнет, когда сложные отношения с важными торговыми партнерами - США и Европой - станут лучше. При ухудшении во взаимодействии со странами Запада рубль может ждать обвал.