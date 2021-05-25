Курс доллара: США и Европа помогут рублю

Кроме того, укреплению российской валюты способствует завершение налогового периода.
При этом снижение цен на нефть на прошлой неделе не оказало традиционного давления на рубль, он продолжил укрепляться.
«Учитывая все вышеописанные факторы, мы предполагаем, что в среднесрочной перспективе российская валюта будет торговаться в коридоре 71-76 рублей за доллар и 88-91,5 рубля за евро», - заявил Маслов «Российской газете».
Как сообщал «Рамблер», ранее аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский заявил, что рублю вряд ли удастся преодолеть барьер в 73,5 рубля в среднесрочной перспективе, а после завершения налогового периода российская валюта вернется к уровню 75 рублей за доллар.