PayPal разрешит выводить криптовалюту на сторонние кошельки

Международный платежный сервис PayPal
разрешит своим пользователям выводить криптовалюту на сторонние кошельки, заявил руководитель по блокчейну Хосе Фернандес да Понте на конференции CoinDesk Consensus 2021.
Фото: © flickr.com/ Steve Ganz© flickr.com/ Steve Ganz
"Мы хотим сделать его максимально открытым, и мы хотим предоставить нашим пользователям выбор, чтобы они могли платить любым способом. Мы хотим, чтобы они могли взять криптовалюту, приобретенную у нас, и доставить ее, куда они захотят", — приводит CoinDesk слова да Понте.
При этом глава по блокчейну PayPal отметил, что функция вывода криптовалюты на сторонние кошельки находится на стадии разработки. В настоящее время PayPal не позволяет пользователям перемещать криптовалюту за пределы платформы.
В марте текущего года PayPal запустил функцию оплаты покупки криптовалютой, которая конвертируется в фиатную валюту без дополнительных сборов и комиссий. Доступ к покупке, продаже и хранению криптовалюты при использовании онлайн-кошелька был открыт PayPal в октябре 2020 года.
PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платёжная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. Полный перечень услуг компании, включая вывод средств в рублях на счета в российских банках, стал доступен российским пользователям PayPal с 2013 года.