Финансист допустил падение курса рубля в ближайшее время

В ближайшие месяцы курс рубля к доллару может снизиться. Факторы риска, из-за которых это может произойти, описал аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

В июне—июле курс рубля может снизиться, считает Миронюк, поскольку крупные компании в это время выплачивают дивиденды, которые акционеры затем переводят в валюту. Но как показывает практика, более всего курс рубля колеблется в августе.