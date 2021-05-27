Финансист допустил падение курса рубля в ближайшее время

«Рынок нефти в свою очередь ждет итогов американо-иранских переговоров. Если сторонам удастся договориться вероятно движение Brent в нижнюю часть диапазона 60 $-70 за баррель», — цитирует эксперта «Прайм».
Снижение стоимости барреля нефти негативно повлияет и на курс рубля.
В июне—июле курс рубля может снизиться, считает Миронюк, поскольку крупные компании в это время выплачивают дивиденды, которые акционеры затем переводят в валюту. Но как показывает практика, более всего курс рубля колеблется в августе.