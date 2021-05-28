Произошел бум вложений физлиц в компании-нерезиденты

Российские физлица с 2020 года активно вкладываются в иностранные доходные бумаги, сообщил "Коммерсант".

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В "Обзоре финансовой стабильности" Банка России указано, что среди последствий значительных искажений на финансовых рынках можно выделить новые финансовые стратегии населения страны.

Российские граждане вложили в иностранные акции за три первых месяца 2020 года 52 миллиарда рублей. В конце 2020 года вложения физлиц составили уже 346 миллиардов рублей.

В марте 2021 года вложения населения России в акции компаний-нерезидентов равнялись 566 миллиардам рублей.

В облигации, выпущенные за рубежом, население нашей страны вложило меньше средств, чем в акции: в марте 2021 года — 156 миллиардов рублей. Средства, которые были вложены гражданами в ценные бумаги, были сняты с валютных депозитов.